Instagram sta lavorando a una funzione clone di BeReal

Instagram ricalca la popolarità di BeReal con una funzione identica

Meta ha confermato che sta lavorando internamente una nuova funzionalità di Instagram che è decisamente simile a BeReal, l’app che è esplosa in popolarità. La cosiddetta funzione si chiama “IG Candid” ed è stata scoperta dal leaker Alessandro Paluzzi. Questa novità sembra un clone di BeReal, dato che invita l’utente a condividere una foto autentica a un’ora casuale ogni giorno.

Paluzzi ha pubblicato uno screenshot con la descrizione di Instagram di come potrebbe funzionare lo strumento. “Aggiungi un IG Candid di altri alla tua barra delle storie. E ogni giorno in un momento diverso, ricevi una notifica per acquisire e condividere una foto in 2 minuti“.

Per chi non lo sapesse, è esattamente come funziona l’esperienza su BeReal. Il social, che è salito alla ribalta il mese scorso ed è attualmente l’app gratuita n. 1 nell’App Store iOS negli USA, invia una notifica ai suoi utenti a un’ora casuale del giorno, dando loro due minuti per scattare un selfie e una foto esterna contemporaneamente. È un formato che dovrebbe incoraggiare la condivisione di immagini autentiche, piuttosto che dei contenuti accuratamente curati, per cui Instagram è noto.

Meta ha confermato che sta testando la funzione IG Candid in una dichiarazione rilasciata a The Verge. “Questa funzione è un prototipo interno e non viene testata esternamente”, ha affermato la portavoce di Meta Christine Pai. Ciò suggerisce che non esiste una tempistica definita per quando questa potrebbe diventare disponibile pubblicamente.

Dato il modo in cui Meta ha risposto ad altre app popolari nel corso degli anni, sembra lecito ritenere che Instagram alla fine lancerà una risposta a BeReal se la sua popolarità continua. Dopotutto, quando la funzione Storie di Snapchat è diventata popolare, Instagram ha lanciato le sue Storie e Reels è stata la conseguenza della popolarità di TikTok.

