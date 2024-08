Instagram sta lavorando a una funzione di creazione di collage personalizzati

News

Martina Pedretti | 29 Agosto 2024

Instagram

Sembra che Instagram stia lavorando a una funzione per creare di collage personalizzati in stile Pinterest: ecco cosa sappiamo

Su Instagram potrebbe arrivare una funzione per creare di collage

Instagram starebbe sperimentando una nuova funzionalità automatizzata chiamata “Collage“. Questo strumento permetterà di creare collage personalizzati che possono essere condivisi direttamente nell’app.

Secondo quanto riportato da Lia Haberman, esperta di marketing digitale, alcuni utenti hanno già iniziato a ricevere notifiche all’interno dell’app che li invitano a creare collage personalizzati utilizzando le immagini presenti nel Rullino fotografico del proprio dispositivo, per poi condividerli nelle chat di Instagram.

Come funziona? Al momento, la funzionalità non è ancora operativa, quindi non è chiaro come saranno effettivamente realizzati questi collage. Tuttavia, l’ipotesi è che questa funzione potrebbe sfruttare l’intelligenza artificiale per generare collage, utilizzando le nostre foto come input e organizzandole artisticamente all’interno di un singolo fotogramma.

A oggi i collage sono già molto popolari su piattaforme come Pinterest, soprattutto tra i giovani che apprezzano la possibilità di creare composizioni visive creative. Pinterest ha addirittura lanciato un’app separata dedicata alla creazione di collage e ha integrato questa funzionalità anche nei suoi strumenti pubblicitari.

La principale differenza tra i due approcci risiede nel fatto che i collage su Pinterest si basano su prodotti specifici, permettendo una maggiore varietà di interessi ed elementi creativi. Utilizzare invece le foto del rullino potrebbe non avere lo stesso impatto, ma potrebbe comunque risultare una scelta vincente per Instagram.

Scopriremo se avrà successo solo prossimamente quando la funzione arriverà sull’app social.