Nelle Storie Instagram arriva il Mostra Tutto, per limitare gli eccessivi post

Le storie di Instagram sono sicuramente uno degli strumenti più amati del social, e in molti sfruttano particolarmente questo formato di foto e video di 24 ore. Tuttavia, ora la piattaforma ha deciso di testare un nuovo layout delle Storie che nasconde i post in eccesso, inserendo il bottone Mostra Tutto.

Phil Ricelle, un utente brasiliano di Instagram ha notato che l’app di Instagram, per alcuni creator, mostra solo tre delle storie pubblicate nell’arco delle 24 ore. Attualmente gli utenti possono attualmente pubblicare 100 storie contemporaneamente. Sebbene questo numero dovrebbe rimanere lo stesso nonostante questa novità, alcuni utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento che prevede che i propri follower clicchino su un pulsante Mostra tutto per vedere il resto delle storie. Se questo non viene cliccato, Instagram passa alle Storie della persona successiva, dopo averne mostrate solo tre del creator in questione.

Ma cosa comporta questa novità? Gli utenti Instagram sono davanti a un cambiamento significativo del modo in cui funzionano le Storie. Questo perché le persone sono abituate a vedere tutte le storie di un account contemporaneamente, e non a cliccare su un tasto per vederne ognuna. Per i creatori, questo significa che qualsiasi Storia successiva alla terza avrà probabilmente un numero di visualizzazioni inferiore.

Allo stesso tempo, limitare il numero di Storie degli utenti dovrebbe consentire di vedere i post di più persone più rapidamente.

Al momento, sembra che solo un piccolo gruppo di utenti abbia ricevuto l’aggiornamento con il nuovo layout delle Storie, quindi è probabile che Instagram stia ancora testando queste modifiche prima di distribuirle a tutti gli utenti. Come spesso accade, questa novità potrebbe non essere mai implementata per tutti.

Lo stesso vale per il layout dei post a schermo intero, novità poco apprezzata che però sta già raggiungendo diversi utenti.

