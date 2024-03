News

Martina Pedretti | 19 Marzo 2024

Instagram

Presto su Instagram si potranno caricare Reels lunghi fino a 3 minuti

Instagram sta iniziando a testare i Reels più lunghi, e alcuni utenti ora sono in grado di caricare video della durata di ben 3 minuti.

A parlare della novità in fase di test è stato Justin Jarvis, ricondiviso da Matt Navarra. Nei sui screen si vede come Instagram riveli con una notifica ad alcuni utenti che possono caricare Reels di 3 minuti, rispetto all’attuale limite di 90 secondi.

Sappiamo che Instagram sta sperimentando da tempo delle diverse durate per i suoi Reels, per tenere testa a TikTok che sta facendo lo stesso. Meta infatti sta anche testando video della durata di 10 minuti.

Questa è la prima volta che il test si mostra dal vivo, tuttavia, al momento la novità permette solo di caricare video preregistrati più lunghi, invece di crearli tramite la fotocamera interna alla sezione Reels.

Ai giorno d’oggi i video più lunghi sono la tendenza del momento anche su TikTok. Questa settimana, l’app ha lanciato il suo nuovo programma Creator Rewards, che fornisce incentivi in denaro per gli utenti che caricano video più lunghi.

Per non rimanere indietro rispetto al suo competitor, Instagram ha espressamente invitato gli utenti a caricare Reels più lunghi per aumentare il coinvolgimento dei follower.

Un tempo di visualizzazione più lungo infatti significa più intrattenimento e mantenerli interessati è la nuova chiave per la crescita continua delle app social. La lunghezza elevata facilita inoltre la possibilità di monetizzazione, attraverso annunci in-stream. Con così tante persone che ora guardano i contenuti di Reels, è normale che Meta sperimenti con la durata dei video caricabili.

A gennaio, Meta ha riferito che il consumo di Reels è aumentato del 20% su base annua, con i suoi consigli sui contenuti basati sull’intelligenza artificiale che aiutano a massimizzare la crescita e ad aumentare l’utilizzo sia di Facebook che di Instagram.