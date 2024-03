News

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

Attraverso un comunicato TikTok ha reso nota la notizia di voler premiare i creator che pubblicheranno quei video che vanno oltre un minuto. Si mira a migliorare la piattaforma e questa è una delle strade da seguire, evidentemente

Video di oltre un minuto su TikTok

TikTok continua a inserire nuove funzioni e regole per la community. Ora ci sono delle novità per quel che riguarda i video. Secondo il comunicato stampa ha ufficializzato l’uscita dalla beta e un cambio di nomenclatura per il programma di monetizzazione. Ora prende il nome di Creator Rewards Program e ha come obiettivo quello di migliorare qualitativamente i contenuti sulla piattaforma. Il tutto dando così degli incentivi maggiori ai content creator.

L’idea di questo programma è quella di creare dei contenuti più lunghi su TikTok, dando così modo ai creatori di video di poter guadagnare di più. Ecco quanto si apprende dal comunicato stampa di TikTok:

“Il Creator Rewards Program continuerà a premiare contenuti originali e di alta qualità che superano il minuto di durata, con una formula di ricompense ottimizzata basata su quattro aree chiave: originalità, durata di visualizzazione, valore di ricerca e coinvolgimento del pubblico. […]Negli ultimi sei mesi, grazie al programma in fase di test, i ricavi totali dei creator sono aumentati di oltre il 250%, e il numero di creator che guadagnano 50.000 dollari al mese è quasi raddoppiato.”

Parte della community di TikTok ha accolto con entusiasmo l’introduzione di questa nuova funzione, che già sta provando a farsi largo dal 2022. Dall’altro però non tutti sembrano esserne granché contenti. In ogni caso questa nuova idea potrebbe andare a ostacolare YouTube, ma dovrà fare i conti con le abitudini degli utenti.

Solo in futuro scopriremo se avrà avuto effetti positivi l’idea lanciata da TikTok, ma sicuramente il pubblico si abituerà facilmente.