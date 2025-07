Instagram testa la conta dei Mi piace per i singoli post di un carosello

News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2025

Instagram

Instagram testa il conteggio dei Mi piace per singola immagine nei post carosello

Instagram sta sperimentando una nuova funzione analitica che potrebbe rivoluzionare il modo in cui leggiamo il successo dei contenuti: il conteggio dei Mi piace per ogni singola immagine all’interno dei caroselli.

Come riportato da Lindsey Gamble e mostrato da Adina Jipa, la piattaforma sta testando un sistema che assegna i Mi piace alla foto o video visibile al momento dell’interazione. Questo significa che potremo sapere quale immagine in un carosello ha effettivamente catturato l’attenzione (e il cuore) degli utenti.

Anche se non si tratta di una scienza esatta – il like potrebbe essere stato dato a tutto il set, non solo a quella slide – un numero significativamente più alto su una specifica immagine può offrire un chiaro indizio su cosa funziona meglio per il pubblico.

Secondo Adam Mosseri, capo di Instagram, i caroselli ottengono maggior copertura per due motivi:

Più contenuti = più interazioni. Instagram offre una seconda chance di essere notati, mostrando automaticamente un secondo frame se l’utente non interagisce subito.

In pratica, i caroselli non solo catturano l’attenzione, ma hanno anche un ciclo vitale più lungo nel feed.

Cosa cambia per i creator? Questa nuova funzionalità, se verrà estesa a tutti, potrebbe diventare un potente strumento strategico per creator, brand e social media manager:

Identificare i visual più efficaci.

Ottimizzare i primi frame per il colpo d’occhio.

Costruire caroselli più coerenti e coinvolgenti.

Instagram continua ad affinare i suoi strumenti per offrire dati più precisi e utili. Se stai puntando sui caroselli per aumentare l’engagement, questa novità potrebbe diventare un’arma segreta per migliorare performance e creatività.