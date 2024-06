News

Martina Pedretti | 6 Giugno 2024

Instagram

Presto potrete mettere foto di diversi formati nei vostri photo dump di Instagram

Finalmente Instagram ha ascoltato le richieste dei fan dei caroselli, o dei cosiddetti photo dump. Infatti il social sta testando una funzione che permette di postare foto in diversi formati all’interno del post.

Con questa novità per ogni foto si potrà scegliere un formato, a seconda di come ogni utente preferisce. Finora invece era possibile scegliere un solo formato per tutte le foto del carosello. Questa limitazione impediva quindi di caricare foto in verticale e in orizzontale all’interno dello stesso photo dump.

Come riporta Lindsey Gamble, un’esperta di social media, presto gli utenti di Instagram potranno scegliere diversi formati di presentazione per le immagini all’interno di un carosello. Ci sono tre opzioni tra cui optare troviamo:

Originale : ogni foto viene visualizzata a grandezza naturale

: ogni foto viene visualizzata a grandezza naturale Ritratto : ogni foto viene ritagliata in verticale

: ogni foto viene ritagliata in verticale Quadrato: ogni foto viene ritagliata in formato quadrato

Una volta ridimensionate, le immagini manterranno quel formato all’interno del carosello, offrendo agli utenti più modi per mostrare diversi tipi di immagini nel photo dump.

Anche voi non vedevate l’ora di vedere questa funzione? Sappiate che intanto Instagram sta anche testando i caroselli che superano il limite di 10 foto, arrivando fino a 20. Alcuni utenti possono già sfruttare questa ambita novità.