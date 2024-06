News

Martina Pedretti | 3 Giugno 2024

Instagram

Instagram sta testando delle pubblicità video non ignorabili, che gli utenti devono guardare per intero prima di poterle saltare

Avete letto bene, Instagram sta testando con alcuni utenti dei nuovi annunci pubblicitari in formato video, non ignorabili e impossibili da saltare mentre si scorre nel propri feed. Ma come funzionerebbe questa spaventosa novità?

Secondo vari rapporti, Instagram sta testando questo nuovo formato di annunci video che impedisce agli utenti di continuare a visualizzare il feed principale dell’app, finché non hanno visualizzato tutta la pubblicità video.

Diversi utenti hanno segnalato la spiacevole novità, mostrando come Instagram faccia apparire la pubblicità con un timer in basso, che segna per quanto tempo non si può scorrere oltre l’annuncio. Una volta scaduto il timer, si può proseguire nella sessione di “scrolling“.

Il timer nelle nuove pubblicità non ignorabili instagram

Come spiega Instagram, gli utenti dovranno quindi visualizzare l’annuncio prima di poter continuare a scorrere, similmente a quanto accade su YouTube prima o durante la visione di un video.

Gli annunci video non ignorabili di YouTube hanno portato milioni di utenti a scaricare programmi che bloccano gli annunci. Questo perché secondo la maggioranza di persone che popolano il web, ci sono poche cose più fastidiose dell’essere costretti a visualizzare promozioni per cose che non ci interessano.

Considerando che già ora il feed principale di Instagram è riempito per metà da contenuti di profili che non seguiamo, e da Reels di breve durata, sembra che il social sarà sempre meno piacevole per i suoi utenti.

Se questa novità dovesse definitivamente entrare a far parte delle funzionalità di Instagram vi aggiorneremo. Tutto dipenderà da come andranno questi test, e quanto Meta prevede di guadagnare da questo strumento così invadente.