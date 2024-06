News

Martina Pedretti | 3 Giugno 2024

Instagram

Instagram introduce Mi Piace e altre novità per le Note

Forse non tutti usano le Note su Instagram, ma secondo il social sono molti gli utenti che sfruttano questa funzione, in particolare i giovani. Così Meta ha deciso di implementare lo strumento, arrivando ora ad aggiungere anche i Mi Piace.

Infatti Instagram ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti di Note, per espandere le loro funzionalità e attirare sempre nuovi utenti.

Prima di tutto sono arrivati i “Prompt per le note”, grazie ai quali Instagram potrà avviare conversazioni nell’app basate su query articolate su modelli. Così facendo i suggerimenti delle Note consentiranno di avviare conversazioni a cui amici e amici comuni possono rispondere. Questo è sicuramente un nuovo modo per aumentare il coinvolgimento nell’app, ponendo una domanda con cui gli altri possono interagire.

Instagram ora ti consentirà anche di utilizzare le menzioni attraverso il simbolo “@” nelle Note, per stabilire un contatto più diretto con i follower.

Inoltre Instagram ora ha aggiunto i Mi piace alle Note, in modo che si possa reagire in modo immediato e diretto. Per mettere mi piace a una nota, basta toccarla due volte o fare clic sull’icona del cuore nella pagina risposta.

Si tratta di semplici aggiornamenti, progettati per favorire un maggiore coinvolgimento tramite le Note nell’app, vista la loro popolarità. Instagram ha riferito lo scorso giugno che gli utenti adolescenti, in particolare, hanno circa 10 volte più probabilità di creare una nota. Il social vuole mantenere un legame con i giovani, per evitare che rivolgano a app terze, e per questo ci sono tanti aggiornamenti delle Note.

Instagram ha già aggiunto la musica, i video e le Note sui profili, mentre sta anche testando le Note sui Reels e sui post di feed.