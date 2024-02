News

Martina Pedretti | 14 Febbraio 2024

Instagram

Instagram limita il numero massimo di hashtag?

Secondo vari rapporti, Instagram sta ora limitando il numero di hashtag che alcuni utenti possono aggiungere ai propri post. Il social avrebbe stabilito un massimo di cinque tag che è possibile includere in un post.

Come raccontato dall’esperta di Instagram Jenn Herman (e condiviso da Matt Navarra), alcuni utenti stanno ricevendo un popup che avvisa del limite quando aggiungono hashtag all’interno del testo di un post Instagram. L’avviso inoltre impedisce di aggiungerne altri nella didascalia.

Meta starebbe quindi seguendo l’esempio dei limiti al numero di hashtag che si possono aggiungere per post su Threads. L’idea è che limitando i tag, si ridurrà la capacità di chi spamma prendendo di mira gli argomenti di tendenza, aggiungendo quanti più tag popolari possibile.

Se effettivamente Instagram allargherà il test facendolo diventare uno strumento stabile, chi usa gli hashtag per ampliare il suo seguito, dovrà usarne di più specifici e mirati. Limitare gli hashtag a cinque per post cambierà infatti la visione che i creator hanno di Instagram.

Limitare l’uso degli hashtag potrebbe anche essere un altro segno del fatto che semplicemente non sono così utili come lo erano una volta. Infatti gli algoritmi delle piattaforme social stanno ora migliorando il range del target. Instagram sa di cosa tratta probabilmente un nostro post, e già non ha molto bisogno di tag manuali.

Instagram non ha fornito ulteriori informazioni su questo test (e non sappiamo se si tratta di un problema tecnico) e vi aggiorneremo quando ci saranno novità.