Instagram testa i widget nelle chat: perché e come funzionano

Martina Pedretti | 24 Giugno 2024

Instagram lavora sui widget per le chat per aumentare il coinvolgimento nei DM

Instagram sta esplorando un nuovo metodo per incrementare il coinvolgimento nei messaggi diretti (DM), introducendo dei widget di chat che aggiungeranno strumenti e indicatori alla conversazione.

Come mostrato in un esempio pubblicato dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi, i nuovi Widget per le chat di Instagram sono attualmente in fase di sviluppo. Questi offrono vari componenti aggiuntivi per le conversazioni, che potrebbero arricchire il contesto e stimolare un maggiore coinvolgimento tra gli utenti.

Per chi si chiedesse cosa sono i widget, si tratta di un componente dell’interfaccia grafica di un programma, che permette a un utente di interagire con il programma stesso. Li usiamo spesso sui nostri smartphone, per avere un accesso facilitato a informazioni specifiche.

I widget per le chat attualmente elencati (ancora in fase di sviluppo e non disponibili per i test pubblici) includono:

Widget conto alla rovescia : consente di creare un conto alla rovescia nella chat.

: consente di creare un conto alla rovescia nella chat. Widget fuso orario : mostra l’ora locale di ciascun partecipante alla chat.

: mostra l’ora locale di ciascun partecipante alla chat. Widget contenuto aggiunto: fornisce un accesso rapido ai contenuti condivisi.

Questi widget possono aumentare l’interazione aggiungendo elementi informativi e utili direttamente nella chat, facilitando la condivisione di informazioni tra gli utenti.

Questa nuova funzionalità potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per i brand. Ad esempio, un’azienda potrebbe proporre offerte ai clienti con un timer per l’accettazione, oppure utilizzare il del fuso orario per coordinare le risposte a orari adeguati.

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha osservato che la condivisione privata è diventata una parte sempre più importante dell’esperienza su Instagram. Gli utenti tendono a pubblicare più spesso nelle Storie e inviare più messaggi diretti piuttosto che pubblicare nel feed.

Questo cambiamento verso una condivisione più intima ha spinto Instagram a introdurre nuovi elementi per la condivisione privata, come l’elemento Note nella posta in arrivo, che ha guadagnato popolarità.

I widget per le chat rappresentano un ulteriore passo per migliorare questa tendenza verso la condivisione privata. Al momento, non ci sono notizie ufficiali su quando questa funzionalità sarà disponibile o quali altri widget potrebbero essere introdotti. Tuttavia, continueremo a seguire gli sviluppi e fornire aggiornamenti su eventuali progressi.