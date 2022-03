Sembra che Instagram si al lavoro per lanciare una nuova funzione, ovvero i messaggi vocali in risposta alle Storie caricate dagli utenti

Su Instagram si potrà presto rispondere alle Storie con un vocale

Instagram ha da poco modificato lo strumento delle Storie, inserendo, oltre alle reazioni, la possibilità di lasciare un like. Oltre a questa funzione, ideata per migliorare l’esperienza degli utenti sull’app, pare che il social voglia inserire anche la possibilità di rispondere alle storie tramite messaggi vocali.

Il rumor su questa novità arriva dal noto leaker italiano Alessandro Paluzzi, che su Twitter ha comunicato ai suoi seguaci quanto segue. Secondo le sue analisi, Instagram starebbe pensando di aggiornare le Storie, rendendo possibile per gli utenti di rispondere alle storie utilizzando messaggi vocali.

Continuano quindi gli sforzi da parte del social per migliorare lo strumento delle Storie, e quindi il lato più effimero dell’app. Conosciamo lo sforzo di Meta di accogliere con più calore il lato video della piattaforma, piuttosto che quello foto, ma ora ha dimostrato di voler investire sempre di più anche sul comparto Storie.

Paluzzi ha anche postato uno screenshot che mostra come questo nuovo strumento di Instagram funzionerà. Nell’immagine vediamo che, oltre al nuovo tasto a forma di cuore per i like, provando a commentare una storia si presenta anche l’icona di un microfono.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022

Chiaramente Instagram ha voluto riprendere questa funzione da Snapchat, anche se la impiegherà per uno strumento come le Storie. Non sappiamo ancora quando questa novità arriverà e se effettivamente Meta la inserirà in una versione futura dell’app. Questi test potrebbero anche risultare inconcludenti, e non portare all’effettivo lancio della funzione.

E a voi piacerebbe questa funzione? O non siete fan dei messaggi vocali in generale?

