Andrea Sanna | 9 Agosto 2024

Oltre Meta anche Apple sta lavorando sull’intelligenza artificiale (IA) che, secondo alcune indiscrezioni potrebbe presto diventare a pagamento e avere un costo ben preciso. Cosa è emerso e tutti i dettagli su questa notizia.

L’IA di Apple a pagamento?

Stando a quanto emerso dalla prima beta di iOS 18.1 pare che Apple intelligence non sia ancora pronto come si pensa. Allo stesso tempo, però, l’azienda di Cupertino starebbe guardando al futuro e secondo quanto si legge non appena sarà disponibile e completa potrebbe addirittura diventare a pagamento.

In un’intervista alla CNBC Neil Shah, partner di Counterpoint Research, ha fatto sapere che Apple Intelligence non sarà disponibile gratuitamente e l’azienda potrebbe quindi addebitare una cifra tra i 10 e 20 dollari mensili per dare modo agli utenti di utilizzare alcune funzioni avanzate. Non è ancora chiaro quali tra queste dovrebbero rientrarne, ma pare possa esserci Siri o l’integrazione con ChatGPT.

Sempre Neil Shah nell’intervista ha spiegato che semmai l’azienda dovesse davvero intenzione di lanciare un piano a pagamento di questo tipo, potrebbe pensare di includere un nuovo livello di abbonamento di Apple One, la piattaforma che al suo interno propone iCloud, Apple TV, Apple Arcade ed Apple Music. Tutti a un prezzo più conveniente rispetto a quello da sostenere se si dovesse sottoscrivere singolarmente uno dei vari abbonamenti.

Non solo Apple. Dall’altra parte, invece, Samsung ha informato che fino al 2025 Galaxy AI è gratis, ma non è chiaro cosa succederà in seguito. Sembra chiaro però che se l’azienda voglia in qualche modo monetizzare il più possibile anche con il potente mezzo di intelligenza artificiale. Un mezzo che potrebbe essere sfruttato il più possibile con il passare del tempo.

Attendiamo dunque ulteriori novità e vi invitiamo a leggere i prossimi articoli dedicati ad Apple e le sue nuove e molteplici funzionalità.