Martina Pedretti | 9 Maggio 2023

L’intelligenza artificiale (AI) è un termine ormai all’ordine del giorno, ma cosa significa veramente? Scopriamo cos’è l’AI e come funziona.

Cos’è e come funziona l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia in rapida crescita che sta trasformando il mondo in cui viviamo. Ma di cosa si tratta esattamente? Cerchiamo di fare chiarezza su un concetto complesso ma che sta entrando sempre di più nella nostra quotidianità.

L’AI è uno strumento che consente alle macchine di apprendere, elaborare informazioni e compiere decisioni in modo autonomo, senza l’intervento umano diretto.

Come funziona esattamente l’intelligenza artificiale? In breve, l’AI utilizza algoritmi di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale per analizzare grandi quantità di dati e identificare schemi e tendenze. Questi algoritmi vengono addestrati utilizzando dati di esempio per migliorare continuamente le prestazioni dell’AI.

L‘intelligenza artificiale si usa in molti settori diversi, come l’assistenza sanitaria, la finanza, la sicurezza, l’automazione industriale e molto altro ancora. Ad esempio, nell’assistenza sanitaria, l’AI serve per analizzare grandi quantità di dati medici. Inoltre può identificare schemi e tendenze che possono aiutare i medici a prendere decisioni informate sui trattamenti.

Nella finanza, l’AI serve per analizzare i dati di mercato e prevedere le tendenze di mercato. In più, fornisce agli investitori informazioni preziose per prendere decisioni finanziarie informate.

Inoltre, l’AI è presente anche in molti dispositivi e servizi che usiamo ogni giorno, come gli assistenti vocali, i veicoli autonomi e i sistemi di riconoscimento del viso. Questi dispositivi utilizzano l’intelligenza artificiale per comprendere e rispondere alle richieste degli utenti, guidare i veicoli di nuova generazione e identificare le persone.

Di recente si è parlato di intelligenza artificiale anche in campo grafico, grazie alla diffusione di strumenti per la modifica di immagini e di alcuni filtri virali su TikTok.

Nonostante tutti i vantaggi, l’intelligenza artificiale solleva anche alcune preoccupazioni, come la possibilità che le macchine possano sostituire il lavoro umano o diventare troppo potenti da controllare. Tuttavia, molti esperti concordano sul fatto che l’AI avrà un impatto positivo sulla società, migliorando la nostra vita e risolvendo problemi che altrimenti sarebbero impossibili da affrontare.

In sintesi, l‘intelligenza artificiale è una tecnologia creata per poter agire senza un intervento umano diretto. Quindi è nata è aiutare l’umanità a gestire ingenti quantità di dati e migliorarsi sempre di più, imparando proprio dagli esseri umani.