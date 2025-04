News

Nicolo Figini | 15 Aprile 2025

Alcune persone sembrerebbero portate ad avviare un rapporto sentimentale con l’intelligenza artificiale e gli psicologi lanciano un monito per mettere in guardia tutti gli utenti.

L’avvertimento sull’intelligenza artificiale

Tutto il mondo usa l’intelligenza artificiale per chiedere aiuto su determinati quesiti oppure sui compiti che bisogna svolgere a casa prima di tornare a scuola. Altri, invece, la utilizzano per divertimento e per creare simpatiche immagini da condividere con gli amici.

A volte, tuttavia, l’AI si trasforma in un problema dal punto di vista relazione e a farlo notare è un articolo pubblicato sulla rivista Trends in Cognitive Sciences da parte di un gruppo di psicologi della Missouri University of Science and Technology.

Questi esperti, infatti, hanno fatto notare che l’intelligenza artificiale si è dimostrata capace di entrare in contatto emotivo con gli utenti. C’è chi arriva a trattarla come un amico oppure come un fidanzato e in questo caso si può sfociare in azioni molto pericolose, anche per la propria salute.

L’articolo citato poc’anzi, infatti, ha analizzato l’interazione tra AI e persone, spiegando come alcuni soggetti possano trasferire le aspettative sviluppare con le macchine anche nelle proprie interazioni con gli altri esseri umani. Sviluppando una sorta di sentimenti verso l’intelligenza artificiale, infatti, è possibile che si tenda a seguire consigli inadeguati o cadere in preda alle manipolazioni.

Il rischio più evidente è quello di iniziare a confondere la realtà e mondo artificiale. La ricerca, perciò, consiglia di monitorare tali attività e di cominciare una collaborazione con psicologi ed esperti del settore. In tal modo, forse, si potrà evitare che l’AI agisca negativamente sulla vita delle persone.

Viene, infine, dimostrato che per tutelare gli utenti dai rischi legati a un attaccamento eccessivo all’intelligenza artificiale è importante comprenderne la loro influenza.