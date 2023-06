News

Martina Pedretti | 14 Giugno 2023

Apple iOS iPhone

Su iOS 17 è davvero in arrivo una funzione che ti fermerà se registri un concerto per troppo tempo? Tutta la verità sulla notizia

iOS 17 fermerà chi registra un concerto per troppo tempo? La verità

Apple ha recentemente rilasciato una versione beta del suo prossimo sistema operativo, iOS 17. Una delle notizie che più ha attirato attenzione riguardo la novità in arrivo, è la presunta funzione che blocca gli iPhone se un utente filma un concerto troppo a lungo. Ma cosa c’è di vero?

A postare lo screenshot, ormai diventato virale, che presenta la nuova funzione è stato Soren Iverson, designer di Cash App. Dalla foto si legge che sullo schermo appare il messaggio “La Fotocamera è blocca temporaneamente. Hai filmato 32 minuti di concerto. Riposati e goditi lo spettacolo“.

iOS camera lock if you record too much concert footage pic.twitter.com/Mfg89toNT1 — Soren Iverson (@soren_iverson) June 13, 2023

Questa nuova funzionalità ha scatenato un acceso dibattito tra coloro che sostengono il loro diritto di fare quello che vogliono con il proprio iPhone e coloro che credono che migliorerebbe l’esperienza del concerto stesso.

È interessante notare che Apple aveva già depositato un brevetto riguardo questo argomento nel 2016. In questo si legge di una fotocamera in grado di rilevare un segnale a infrarossi e interpretare i dati. Questo segnale potrebbe essere utilizzato per disabilitare sia la fotografia che la registrazione video durante un concerto.

Ora, la domanda è: Apple sta davvero considerando questa nuova funzionalità o è uno scherzo di Soren Iverson? Iverson è popolare per la pubblicazione di funzionalità false su Twitter e ha un numero significativo di follower su Twitter, che portano a pensare che si tratti di un account affidabile. Il suo tweet è stato visto oltre 10 milioni di volte, citato 4.000 volte e ritwittato quasi 4.800 volte.

Tuttavia non tutto ciò che viene pubblicato su Internet è vero. Infatti spesso i post di Iverson includono esagerazioni finte delle funzionalità esistenti. Quindi, bisogna prendere con le pinze questa notizia, in quanto con tutta probabilità si tratta di una funzione di iOS 17 non reale.

In conclusione, iOS 17 potrebbe bloccare gli iPhone durante un concerto? Non abbiamo la certezza che sarà così né del contrario, ma è importante fare attenzione alle fake news e non fidarsi ciecamente di tutto ciò che leggiamo online.

Rimaniamo in attesa di novità da parte di Apple in merito a tutte le nuove funzioni del sistema operativo.