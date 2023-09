News

Martina Pedretti | 19 Settembre 2023

Apple iOS

iOS 17 è in arrivo: quando esce, dispositivi compatibili e tutte le novità introdotte, da Contact Posters a NameDrop

Apple ha annunciato iOS 17 al WWDC 2023, presentando tutte le nuove funzionalità in arrivo su iPhone. Cosa sappiamo su dispositivi supportati, uscita e novità.

iOS 17 quando esce

Come già detto, Apple ha annunciato iOS 17 al WWDC 2023. Infatti l’azienda è solita sfruttare la Worldwide Developer Conference come palco dove svelare novità legate ai propri sistemi operativi agli sviluppatori. Grazie a questo evento, le varie realtà possono mettersi al lavoro sulle app in vista dell’uscita del nuovo aggiornamento.

Quando esce iOS 17? Dal 6 giugno ha avuto inizio la fase di test con il rilascio della prima beta sviluppatori. Successivamente da luglio, si è attivata anche il programma di beta testing pubblico.

La versione stabile è arrivata invece in autunno, per tutti gli utenti. Infatti è stata verrà lanciata ufficialmente dopo l’evento Wonderlust del 12 settembre, diventando disponibile per tutti il 18 settembre.

iPhone compatibili iOS 17

Come anticipavano i primi rumor iOS 17 cesserà il supporto, quindi non sarà più compatibile, con iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Infatti sarà disponibile solo per le versioni successive. La lista include:

I nuovi iPhone 15

Serie iPhone 14

iPhone SE 2022 (3a generazione)

iPhone serie 13

Serie iPhone 12

iPhone SE 2020 (2a generazione)

Serie iPhone 11

iPhone XR, XS e XS Max

Novità

Durante il WWDC 2023, Apple ha presentato iOS 17, spiegando che l’intento con questo aggiornamento è di rendere iPhone più personale e intuitivo, migliorando funzioni che tutti usiamo ogni giorno. Telefono, FaceTime e Messaggi sono infatti le app che riceveranno maggiori aggiornamenti. Lo stesso vale per AirDrop con nuove modalità di condivisione, per la correzione automatica con nuove migliorie, e per tante nuove esperienze. Tra le novità infatti le princiapali sono Journal e StandBy.

