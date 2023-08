News

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

iPhone iPhone 15

Nuove cover saranno introdotte con iPhone 15. Addio alle custodie realizzate con la pelle, verranno sostituite da quelle in tessuto

Le nuove cover per iPhone 15

iPhone 15 sta per arrivare finalmente. La data prevista per il lancio è programmata a settembre. Quindi a brevissimo. E sono davvero tante le novità che attenderanno gli appassionati dei dispositivi della Mela. Alcune sono già emerse attraverso diverse indiscrezioni, come quella riguardante la sostituzione delle custodie. Ma cosa sappiamo e cosa si dice? Vediamolo insieme nel dettaglio.

Sul web continua a circolare, da ormai qualche giorno, la notizia che racconta come le solite cover in pelle che conosciamo, su iPhone 15 saranno sostituite da un altro materiale.

Apple, a ogni lancio, offre un’ampia gamma di cover che si dividono in categorie e hanno prezzi differenti. Si passa da quelle in silicone a quelle in vera pelle. E possono arrivare a costare fino a 60 Euro (pensiamo a quelle dell’iPhone 14).

E con l’iPhone 15 cosa cambierà? Quest’anno l’azienda di Cupertino avrebbe in mente altre idee e vorrebbe adottare quindi una nuova strategia. Al posto delle cover in pelle, in qualità premium, verranno introdotte delle altre con un materiale differente.

Secondo alcuni siti specializzati Apple per i suoi iPhone 15 avrebbe utilizzato la “pelle vegana”, spesso utilizzata nel mercato degli smartphone. Stavolta però il sito 9to5mac spiega che si sta pensando al tessuto. Soluzione che sarebbe più in linea con l’idea dell’azienda sempre attenta all’ambiente.

Su Weibo, il leaker UnclePan ha fatto sapere che le custodie di iPhone 15 in questione saranno “realizzate usando un tessuto intrecciato”. Indiscrezioni condivise allo stesso modo anche altrove e andrebbero così a confermare questa teoria.

Al momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo e che farebbero pensare quindi che iPhone 15 avrà delle cover differenti rispetto a quanto visto fino a ora. Staremo a vedere se l’idea si concretizzerà. Seguiteci ancora per tante altre news e curiosità sul mondo della tecnologia.