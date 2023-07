News

Martina Pedretti | 17 Luglio 2023

iPhone

Finalmente avremo un iPhone veramente rosa?

Quante persone che usano un iPhone sono anche fan di Barbie? Apple potrebbe avere in serbo una sorpresa che lascerà di stucco tutti gli utenti. Infatti, secondo il leaker ShrimpApplePro, il prossimo iPhone 15 di Apple arriverà in tre nuovi colori: verde, giallo e sì, anche rosa, o meglio fucsia.

Stiamo parlando della versione standard di iPhone 15, perché pare che, come al solito, i modelli Pro in genere saranno disponibili in meno colori e forse non in rosa. Se il rumor è accurato, la gamma completa di colori della nuova linea includerà i seguenti colori: Midnight, Starlight, Green, Yellow, Pink e Product (RED).

La notizia apparentemente proviene da un dipendente Foxconn che ha visto i nuovi colori (Foxconn è il principale partner di produzione di Apple per l’iPhone). È probabile che i nuovi iPhone vengano svelati all’inizio di settembre, quindi è possibile che qualcuno abbia visto i nuovi colori, ma come sempre, nulla è ufficiale finché Apple non lo conferma.

Da tempo c’è chi desidera un iPhone rosa, e che non si accontenta di una cover. In passato abbiamo avuto alcuni iPhone rosa, ma il colore era blando, ovvero Rose Gold o Light Pink. In questo caso si tratterebbe di un modello fuscia, rosa acceso, in pieno stile Barbie.

Quale momento migliore di ora, visto che il film con Margot Robbie è prossimo al debutto in sala e la Barbie-mania sta conquistando il mondo intero?