iPhone 17 indotruce Dual Capture: cos’è e come funziona

News

Martina Pedretti | 11 Settembre 2025

iphone 17

Dual Capture su iPhone 17: registra con due fotocamere insieme in un solo video

Con il lancio di iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air, Apple ha finalmente deciso di integrare direttamente nell’app Fotocamera una funzione che gli utenti chiedevano da tempo: Dual Capture, in italiano Doppia Acquisizione.

Questa modalità permette di registrare video utilizzando contemporaneamente sia la fotocamera frontale che quella posteriore, ottenendo un unico filmato con due prospettive: ciò che accade davanti a te e la tua reazione in tempo reale.

Attivarla è semplice: basta entrare nella modalità Video e toccare il nuovo pulsante che aggiunge l’anteprima della fotocamera selfie in un riquadro picture-in-picture sull’inquadratura principale. Il risultato finale è un video già montato, perfetto per vlog, interviste o momenti live come concerti ed eventi.

Leggi anche: I colori di iPhone 17, Pro e Pro Max: tutte le colorazioni

Non è la prima volta che si parla di registrazioni multi-camera: Apple aveva mostrato qualcosa di simile già nel 2019 con iPhone 11 Pro, ma solo tramite un’app esterna di terze parti.

A distanza di cinque anni, la funzione arriva ufficialmente e in maniera nativa, anche se per ora resta un’esclusiva dei nuovi modelli.

Non è chiaro se Apple la renderà disponibile anche ai dispositivi precedenti con iOS 26, ma è evidente che Dual Capture rappresenta un passo in avanti verso un’esperienza video più creativa e immediata. Almeno per ora in ogni caso, è una funzionalità esclusiva di iPhone 17 e iPhone Air.

Leggi anche: iPhone 17 prezzi e modelli: quanto costano Pro, Pro Max e Air

Il nuovo iPhone 17 sarà preordinabile dalle ore 14 di venerdì 12 settembre, mentre le spedizioni partiranno solamente la settimana del 19 settembre.

Continuate a seguirci per tante altre news a tema Apple.