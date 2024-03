News

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2024

Apple iPhone

Quali sono le nuove novità di iPhone 17 per i display? Ecco cosa dovrebbe cambiare nei dispositivi Apple, secondo le recenti indiscrezioni.

Le novità di iPhone 17

Da diverse settimane ormai non si fa che parlare degli iPhone 17, che a quanto pare saranno in arrivo dal 2025 nei negozi. Mentre la versione 16 non sembra portare delle novità rispetto al 15, la situazione dovrebbe presto cambiare con i nuovi dispositivi e stando ad alcuni siti ci sarebbero dei cambiamenti.

Su vari siti si legge che Apple starebbe pensando di implementare su tutta la gamma degli iPhone 17 (parliamo quindi della versione standard, la Plus, la Pro e la Pro Max) degli accorgimenti importanti. Nello specifico come anticipato si parla dei display. In base a quanto si apprende si tratta di schermi basati sulla tecnologia OLED LTPO, attualmente esclusivo per i modelli Pro e Pro Max.

Questa modifica sarà notevole in quanto se questi rumor dovessero concretizzarsi andrebbero a coincidere con l’arrivo del supporto ProMotion, anche in quegli smartphone “base”, con delle estensioni del supporto a refresh rate più cospicuo.

Il rapporto però è opposto rispetto a quanto si diceva in passato. Si affermava infatti ormai certa la presenza dei pannelli LTPS su iPhone 17 ed iPhone 17 Plus. Ora però The Elec lancia l’indiscrezione secondo cui la serie sarà dotata di display decisamente più avanzati.

Ancora non si conosce il produttore. Apple infatti potrebbe affidarsi come terzo fornitore di pannelli OLED LTPO, da affiancare a Samsung, così come LG. Attualmente però fare delle previsioni non ci fornirebbe le certezze necessarie e si attendono notizie ufficiali.

Queste dunque le indiscrezioni che ci informano come dovrebbe cambiare l’iPhone 17 e tutti i suoi derivati. Vedremo se Apple confermerà questa scelta o ci riserverà delle sorprese. Intanto l’azienda di Cupertino continua a lavorare per migliorare i propri prodotti.