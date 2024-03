HowTo

Martina Pedretti | 26 Febbraio 2024

iPhone

Scopriamo come disattivare la rete 5G su iPhone per risparmiare batteria e come riattivarlo in caso di necessità

Guida per disattivare il 5G su iPhone

Chi ha uno smartphone da iPhone 12 in avanti, sa di potere usare la rete 5G quando usa i dati del cellulare. Questa permette di beneficiare di un’elevata velocità di connessione, tuttavia comporta un notevole consumo energetico. Per risolvere questo problema, Apple permette ai suoi utenti di disattivare il 5G su iPhone. Ecco come fare.

I motivi per cui si potrebbe volere disattivare il 5G sul proprio iPhone. Per esempio, se il 5G non è disponibile nella tua area geografica o non hai un piano tariffario compatibile con questa tecnologia, attivarlo risulta poco sensato. Inoltre, si potrebbe anche voler disattivare la rete 5G per conservare la batteria del dispositivo. Il processo è semplice e basta seguire queste indicazioni:

Aprire Impostazioni Selezionare l’opzione “Cellulare“ Selezionare “Opzioni dati cellulare“ Toccare “Voce e dati“ Scegliere l’opzione “4G” o “LTE“

La procedura è analoga per riattivare il 5G, ma in questo caso è possibile optare tra due diverse modalità: 5G attivo e 5G automatico. Qual è la differenza?

Nella prima modalità, l’iPhone si connette e sfrutta le reti 5G ogni volta che saranno disponibili nella zona in cui ti trovi, anche in situazioni in cui questo potrebbe ridurre la durata della batteria o incidere sulle prestazioni. La seconda modalità, consigliata, consente di utilizzare il 5G solo quando necessario per garantire migliori prestazioni. Ad esempio si attiva per completare download e accelerare operazioni che altrimenti richiederebbero più tempo per essere concluse.