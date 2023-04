News

Andrea Sanna | 20 Aprile 2023

iPhone

Batteria 100% in cobalto riciclato nei nuovi iPhone, con un occhio sempre più rivolto verso l’ambiente. Ecco entro quando entrerà in vigore

Le batterie iPhone al 100% cobalto riciclato

Apple si spinge verso una produzione di dispositivi sempre più vicini all’ambiente. Sul sito Ansa si legge che, come annunciato, entro il 2025 il colosso utilizzerà il 100% di cobalto riciclato nella realizzazione delle batterie degli iPhone.

Oltretutto l’azienda dovrebbe affidarsi anche all’impiego di elementi di terre rare riciclate per parte dei suoi componenti. Tutti i circuiti stampati progettati da Apple utilizzeranno la saldatura di stagno riciclato al 100% così come la placcatura in oro riciclato al 100%.

Riguardo la realizzazione dei nuovi dispositivi iPhone a parlare è stato l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook che a riguardo ha detto: “Ogni giorno Apple innova per realizzare tecnologie che arricchiscono la vita delle persone, proteggendo al contempo il pianeta che tutti condividiamo. Dai materiali riciclati dei prodotti all’energia pulita che alimenta le attività, il nostro impegno ambientale è parte integrante di tutto ciò che produciamo e di ciò che siamo”.

Ha fatto sapere, per poi aggiungere: “Continueremo quindi ad andare avanti nella convinzione che una grande tecnologia debba essere tale per i nostri utenti e per l’ambiente”.

Ma non solo. Sempre in vista del 2025 c’è un’altra innovazione che permetterà dei progressi per quanto riguarda gli imballaggi che avvolgono i nostri iPhone. Parliamo dell’eliminazione della plastica. L’idea è quella di sviluppare “delle alternative in fibra per componenti dell’imballaggio come pellicole per schermi, involucri e imbottiture in schiuma”.

Come si legge poi Apple ha sviluppato una stampante personalizzata per l’introduzione della stampa digitale direttamente sulle scatole dell’iPhone 14 e del 14 Pro, eliminando così la necessità di ulteriori etichette.

Ma non solo iPhone. Nuova vernice di sovrastampa presente anche negli imballaggi di iPad Air, iPad Pro e Apple Watch Series 8. Questo permetterebbe quindi di evitare 1.100 tonnellate di plastica e oltre 2.400 tonnellate di anidride carbonica.