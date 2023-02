News

Martina Pedretti | 20 Febbraio 2023

Apple

iPhone di prima generazione venduto a 63mila dollari

Un iPhone di prima generazione, mai aperto e risalente al 2007, è stato venduto per oltre 63.000 dollari a un’asta. Si tratta del prezzo più alto mai raggiunto da uno smartphone Apple originale.

LCG Auctions, che ha gestito l’asta, ha dichiarato sul suo sito web che il dispositivo è stato rivenduto precisamente a 63.356,40 dollari. Stiamo parlando di più di 100 volte il suo prezzo originale.

Più di 15 anni fa, Apple ha messo in commercio l’iPhone di prima generazione a un costo di 599 dollari. Il device era inizialmente disponibile con 4GB o 8GB di spazio di archiviazione, una fotocamera da 2 megapixel e uno schermo da 3,5 pollici.

Insider rivela che che il particolare iPhone di prima generazione apparteneva a Karen Green, una tatuatrice cosmetica del New Jersey. Green aveva ricevuto in regalo questo dispositivo. Tuttavia ai tempi la donna non lo ha mai aperto perché aveva un contratto Verizon, che non era disponibile per gli iPhone.

Green ha preso in considerazione l’idea di vendere l’iPhone nel corso degli anni, ma ha aspettato fino a quando non ha contattato LCG Auctions a ottobre 2022. Questo dopo aver scoperto che un altro iPhone di prima generazione del 2007 era stato venduto per quasi 40.000 dollari. A quanto pare Karen aveva bisogno di denaro per la gestione del suo studio di tatuaggi cosmetici.

L’asta è iniziata il 2 febbraio e si è conclusa il 19 febbraio 2023. La casa d’aste ha detto a Insider che Green aveva “un pezzo davvero unico con una grande storia alle spalle“. L’offerta per l’iPhone di prima generazione è iniziata a 2.500 dollari e sarebbe dovuta arrivare ad almeno 50.000 dollari. Tuttavia alla fine l’asta è arrivata a ben 13.000 dollari in più.

Apple ha lanciato il primo iPhone nel gennaio 2007, 16 anni fa, quando Steve Jobs era al comando. Ora siamo arrivati all’anno in cui uscirà la gamma di iPhone 15, attesissima dagli appassionati della Mela.