IT Alert rimanda i test in Emilia-Romagna a causa dell’alluvione

Martina Pedretti | 20 Settembre 2024

I test del sistema IT-Alert in Emilia-Romagna previsti per settembre e ottobre sono stati rinviati a causa dell’emergenza maltempo.

A causa dell’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di rinviare i test del sistema di allarme pubblico IT-Alert, inizialmente previsti per il 25 settembre, l’1 e il 2 ottobre.

Le condizioni meteorologiche avverse, con piogge intense e alluvioni che hanno colpito particolarmente le province di Bologna e la Romagna, hanno portato le autorità a dare priorità alle operazioni di soccorso per le popolazioni colpite. Questo evento rappresenta la seconda alluvione in un anno e mezzo per il territorio.

I test di IT-Alert, pensati per simulare emergenze legate a incidenti industriali e al possibile collasso di grandi dighe, sono stati quindi posticipati a data da definire. Tra questi, figuravano infatti simulazioni di emergenza presso alcuni impianti industriali e dighe. Questi sono situati nelle province di Ravenna, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena.

In dettaglio, il 25 settembre erano previsti test per incidenti industriali presso le sedi di Yara Italia SpA a Ravenna e Ferrara. Sarebbe stata coinvolta anche la Marig Esplosivi Industriali Srl a Novafeltria. Per l’1 e il 2 ottobre, invece, le prove riguardavano simulazioni di collassi di dighe in diverse località delle province emiliane e romagnole. Tra queste la Diga di Mignano, la Diga di Santa Maria del Taro, e quella di Ridracoli.

Nonostante il rinvio di questi test, restano confermate le simulazioni previste in altre aree d’Italia. Parliamo della Provincia Autonoma di Trento il 26 settembre e il 7 ottobre, nonché delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Basilicata nei giorni successivi.

Le nuove date per i test in Emilia-Romagna verranno comunicate non appena l’emergenza meteo sarà rientrata e le condizioni sul territorio saranno più stabili.