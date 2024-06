News

Martina Pedretti | 24 Giugno 2024

Nuovi test IT Alert in Lombardia e Friuli il 25, 26, 27 giugno e il 3 luglio: ecco dove saranno fatti e cosa fare

IT Alert ha annunciato l’avvio di nuovi test dopo quelli di maggio in Sardegna e altri effettuati in passato. Le simulazioni si svolgeranno dal 25 al 27 giugno e il 3 luglio in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, focalizzandosi sui rischi di incidenti rilevanti in stabilimenti industriali e sul collasso di grandi dighe. Sebbene il sistema di allarme pubblico sia attivo da febbraio, sono necessarie prove periodiche per garantirne il corretto funzionamento.

I messaggi che saranno inviati alle popolazioni coinvolte sono i seguenti:

Incidente rilevante industriale (emissione, incendio o esplosione di grande entità) : TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

: Collasso di una grande diga (collasso dello sbarramento della struttura della diga o danni che causano il rilascio incontrollato di acqua) : TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Si ricorda che sul sito ufficiale it-alert.it è disponibile un questionario di valutazione del servizio, utile per riportare eventuali problemi relativi alla ricezione dei messaggi di test.

