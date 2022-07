Negli ultimi tempi Instagram è diventato sempre più simile a TikTok e ciò ha fatto storcere il naso a tantissimi utenti, ormai rassegnati alle novità. Le foto, spesso di account sconosciuti e non seguite, hanno ormai lasciato spazio ai video, che da tempo Adam Mosseri dichiara essere il formato del futuro.

Ultimamente migliaia di utenti si sono uniti a una protesta, nata dall’account di Tati Bruening, @illumitati, ‘Make Instagram, Instagram again‘. A questa hanno partecipato anche molte celebrità, tra cui le Kardashian, che sono una vera e propria potenza del social. Successivamente, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha quindi deciso di rivolgersi all’utenza per parlare dei recenti cambiamenti del social. Secondo quanto aveva dichiarato le novità erano inevitabili, per seguire i trend del momento, e dando sempre più visibilità ai video.

Dopo aver fatto queste dichiarazioni, confermando che il social diventerà sempre più simile a TikTok, Adam Mosseri ha però fatto marcia indietro. Il CEO di Instagram ha infatti dichiarato in un’intervista che è deciso a far tornare il social quello di una volta.

“Sono contento di aver corso un rischio. Se non si fanno errori ogni tanto, vuol dire che non si pensa abbastanza in grande o che non si è abbastanza audaci. Ora dobbiamo assolutamente fare un grande passo indietro e riorganizzarci. Quindi adesso torneremo indietro. Con questa esperienza abbiamo imparato molto. Quindi lavoreremo su questo.