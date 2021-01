Un evento musicale per festeggiare i 25 anni dei Pokémon: Katy Perry e altri artisti riuniti in Music P25

I Pokémon stanno per compiere 25 anni, e sono tante le iniziative lanciate per festeggiare questo anniversario. Una delle tante è che The Pokémon Company ha dato il via a una collaborazione con Universal Music Group, per realizzare una evento musicale che raggrupperà ben 11 artisti internazionali. Il primo nome annunciato è quello di Katy Perry, protagonista di questo progetto, intitolato Musica P25.

La collaborazione è stata rivelata da People Magazine e proseguirà per tutto il 2021. Nei prossimi mesi quindi scopriremo quali sono i cantanti coinvolti e che ruolo avranno nel 25esimo anniversario di Pokémon. Gli artisti verranno svelati insieme ad altre sorprese. Katy Perry ha rivelato ai microfoni di People:

Mi piace essere parte di tutto ciò che è giocoso e ha una buona narrazione, con dei buoni messaggi da condividere con il mondo. Ora che ho un figlio, capisco che è così importante giocare. Questa è una proseguo di chi sono.

Katy Perry ha già collaborato con il franchise Pokémon nel 2019, quando ha viaggiato in Giappone e ha visitato un Pokémon Center, momento ricordato durante l’intervista con People.

Ero incinta all’epoca! Entrare lì dentro è stato meraviglioso, mi ha fatto riaffiorare molti ricordi della mia infanzia. Vado in Giappone ogni anno, da quando ho 17 anni. Da sempre adoro tutto quello che arriva da lì.

In più, Colin Palmer, vice presidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International, ha dichiarato:

“In Katy Perry abbiamo riconosciuto uno spirito affine a Pokémon, che trasmette un’energia positiva, coinvolgente ed edificante. È una fantastica ambasciatrice per la festa dei 25 anni di Pokémon e non vediamo l’ora che tutti i fan del mondo possano divertirsi con tutte le entusiasmanti collaborazioni che abbiamo in serbo per loro”.

Le altre iniziative coinvolgeranno i videogiochi, app, la serie animata, i prodotti del franchise. Ci saranno poi collaborazioni con altri marchi, come Build-A-Bear Workshop, Levi’s e McDonald’s, e saranno realizzate collezioni speciali dedicate ai 25 anni di Pokémon. Inoltre nel corso dell’anno si ipotizza che verrà annunciato, forse proprio a febbraio, il remake di Pokémon Diamante e Perla.

Ma ecco l’annuncio del Music P25, sul sito ufficiale di Pokémon:

“Ovviamente una festa che si rispetti ha bisogno della giusta playlist… Per questo, insieme a Universal Music Group e alcuni nomi di spicco del panorama musicale, Pokémon ha deciso di dare vita a un evento musicale globale chiamato Musica P25. Artisti emergenti e superstar pluripremiate come l’icona pop Katy Perry ci regaleranno una serie di nuovi brani. Ulteriori dettagli e tante altre sorprese rivelati durante l’anno”.

