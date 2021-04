Ha sorpassato la concorrenza diventando il TikToker italiano con più follower nel mondo, e il suo nome è Khaby Lame. Il creator è un ventunenne che vive a Chivasso, e che ormai, grazie ai suoi numeri è prossimo alla top 100 mondiale su TikTok. Infatti Khaby Lame ha superato anche Gianluca Vacchi, che era l’italiano più seguito sul social, subito prima di Luciano Spinelli. Ora il TikToker ha 20,6 milioni di follower e oltre 314 milioni di mi piace.

I numeri raggiunti da Khaby Lame sono cifre mai raggiunte da altri creator italiani. Inoltre il TikToker è riuscito a ottenere questo seguito in poco tempo, dato che in 15 giorni il suo profilo ha ottenuto più di 20 milioni di follower. Ha pubblicato il suo primo video il 15 marzo 2020, ottenendo in circa un anno 6 milioni di follower con più di 100 milioni di like. Poi in nove giorni è riuscito a raggiungere quasi altri dieci milioni di persone grazie ai suoi video virali anche all’estero.

I video di Khaby Lame

Che tipo di video realizza Khaby Lame su TikTok? Il TikToker ha un animo ironico, che sfrutta per realizzare video divertenti dove tratta i più disparati temi. La crescita definitiva però la ottiene quando inizia a fare video reazione, dove prende in giro i tipici hack del web, a problemi di tutti i giorni. Nei suoi TikTok non sempre Khaby Lame parla, ma basta la sua faccia eloquente e la sua soluzione molto più semplice rispetto a quella proposta nei video con i quali duetta.

Fanpage ha anche intervistato Khaby Lame, chiedendo se si sarebbe mai aspettato tale cresciuta:

“Il perché di questa crescita? A parte la mia faccia da schiaffi [ride]… L’attenzione sul mio profilo non arriva solo dall’Italia. L’80 percento dei commenti arriva dall’estero, e ho capito che dovevo puntare proprio anche agli utenti che non parlano la mia lingua. La lingua più universale del mondo del resto è quella delle espressioni del corpo, anche su TikTok: far capire alla gente cosa vuoi fare, non dicendo niente. Nei video precedenti scrivevo in italiano: le clip funzionavano sempre, ma la crescita era molto più lenta e i video in totale facevano uno o due milioni di visualizzazioni al giorno”.

Ecco uno dei video più popolari del TikToker più seguito d’Italia:

Molto del pubblico di Khaby Lame arriva da Russia e Brasile e inoltre il creator è stato il primo TikToker nero in Italia a ricevere badge di verifica. Khaby Lame è nato in Senegal il 9 marzo 2000 e vive a Chivasso, in provincia di Torino, con la famiglia. Oltre ai video il creator è anche uno sportivo e gioca a basket. Ha collaborato con con Kevin Believe in una serie di esperimenti sociali pubblicati su YouTube. Nell’ottobre del 2020 entra a far parte di The Akkademia, agenzia lo aiuta nella sua carriera da influencer comedy e TikToker. Ha anche posato come modello per DLuiRepubblica ed è un appassionato di videogiochi.

