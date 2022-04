Kingdom Hearts 4 è ufficiale: news su uscita, mondi, trama, gameplay e prezzo del sequel, annunciato da un primo trailer

Kingdom Hearts 4 uscita

In occasione delle celebrazioni che si sono svolte per il 20° anniversario della saga di Kingdom Hearts è stato annunciato a sorpresa un quarto capitolo. I fan potranno quindi giocare a Kingdom Hearts 4 e subito si sono chiesti quando esce questo gioco inedito. Al momento non ci sono informazioni in merito alla data di uscita del titolo, ma chi conosce questa saga è preparato all’idea di aspettare anche diversi anni. Basti pensare che il capitolo precedente fu confermato nel 2013 e uscì solamente nel 2019.

Kingdom Hearts 4 news e trama

Quali sono le prime news che abbiamo su Kingdom Hearts 4? Square Enix al momento non ha fornito troppe informazioni sul nuovo gioco, di cui però conosciamo la trama anche grazie al primo teaser trailer pubblicato. Nel video Sora si risveglia dopo un coma di sette giorni, in un nuovo universo che è molto simile al nostro. Ad accoglierlo c’è Strelitzia, che gli spiega che il nome di questo luogo è Quadratum. Qui un gigantesco Heartless si aggira tra i grattacieli.

Nel trailer appaiono anche Pippo e Paperino, che però non sono assieme a Sora. Perché il ragazzo si trova a Quadratum? Cosa è successo e perché è separato dai suoi compagni di avventure? La nuova storia avvia l’arco narrativo Lost Master Arc.

Kingdom Hearts 4 mondi e gameplay

Dai mondi fiabeschi dei precedenti capitoli si passa quindi a un’ambientazione molto moderna e realista. Non sappiamo perché Sora sia a Quadratum e come ci sia arrivato, e nemmeno se tutta la storia di Kingdom Hearts 4 sarà ambientata in questo luogo.

Una delle caratteristiche di questa saga è l’alternanza di mondi in cui la trama si va ad articolare, ispirati a luoghi dei film Disney come Hercules, Toy Story e tanti altri. Al momento non è dato sapere se Kingdom Hearts IV sfrutterà questa ormai iconica dinamica di gioco e quali saranno gli ambienti scelti per il nuovo capitolo.

Secondo i primi rumor, essendo materiale Disney, vedremo mondi vicini all’universo di Star Wars e a quello del Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda il gamplay siamo nuovamente davanti a un action RPG in cui la storia e i combattimenti si vivono in terza persona.

Prezzi e piattaforme

Su quali piattaforme di gioco uscirà Kingdom Hearts 4? Sicuramente il titolo arriverà in un primo momento su PlayStation 4 e Xbox One, oltreché, probabilmente, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dopodiché a distanza di qualche anno potrebbe fare il suo debutto anche su PC e Nintendo Switch. Il capitolo precedente era arrivato sulle console Sony e Microsoft nel 2019, su PC nel 2021 e su Switch solo nel 2022.

Per quanto riguarda il prezzo di Kingdom Hearts 4, per ora non è stato annunciato alcun pre-order e di conseguenza non si sa il costo del titolo.

Trailer video

Di seguito potete guardare il trailer di Kingdom Hearts 4, disponibile alla fine del video del 20esimo anniversario della saga.

