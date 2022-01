Kirby e la Terra Perduta: uscita, gameplay e prezzo

Kirby e la Terra Perduta è in arrivo: ecco quando esce il gioco su Nintendo Switch, news su gameplay, trama, trailer e prezzo.

Kirby e la Terra Perduta uscita

Nintendo ha finalmente annunciato quando esce Kirby e la Terra Perduta! Infatti il gioco ha una data di uscita ufficiale, rivelata dal nuovo trailer pubblicato dall’azienda. Questo titolo sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 25 marzo.

Kirby e la Terra Perduta trama e gameplay

Qual è la storia di Kirby e la Terra Perduta? Il giocatore durante la sua partita si troverà in uno scenario abbandonato e sconosciuto, e dovrà esplorare il territorio, alla ricerca dei Waddle Dee. Per salvare i suoi amici, Kirby parte per il suo viaggio con Elfilin, che incontra nel nuovo mondo.

Il gameplay prevede una serie di abilità di Kirby per combattere i nemici e navigare in diversi mondi 3D. Le aree di gioco saranno ricche di sfide platform, il cui obiettivo è quello di per liberare i Waddle Dee tenuti prigionieri. I giocatori dovranno quindi esplorare ogni spazio, per salvarne il maggior numero possibile.

Kirby non avrà solo la sua abilità di copia, ma anche qualche novità, ovvero Trivella ed Esploratore. Trivella consente di scavare e spostarsi nel terreno, attaccando i nemici dal basso, mentre l’abilità Esploratore permette di scovare i nemici lontani.

Il gioco introduce anche la Città di Waddle Dee, che si svilupperà in base al numero di Waddle Dee liberati. Qui apriranno diversi negozi, e spazi dedicati ai giochi preferiti dai cittadini.

Infine il gameplay prevede anche una modalità multiplayer, facendo unire un secondo giocatore al viaggio in qualità di Waddle Dee Aiutante. Si potrà usare la modalità cooperativa per due giocatori sulla stessa console condividendo un Joy-Con.

Prezzo e console

Kirby e la Terra Perduta quanto costa? Il prezzo del gioco, attualmente pre-ordinabile è di 59,99 euro. Il titolo è disponibile, a questo prezzo, come esclusiva per la console Nintendo Switch.

Trailer

Di seguito potete vedere il trailer di Kirby e la Terra Perduta.

