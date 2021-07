La notizia è ufficiale: Nintendo Switch OLED è in arrivo: news su quando esce, prezzo della nuova console prima chiamata Switch PRO, colore e tutti i dettagli.

Indice dei contenuti News

Trailer

Dettagli

Prezzo

Annunciato il nuovo modello di Switch

Nintendo ha ufficialmente annunciato nuovo modello di Switch, senza alcun preavviso e non senza anticipare un Direct dedicato. La nuova console si chiama Nintendo Switch OLED, presentata in una colorazione bianco sporco durante un trailer, e precedentemente chiamata dagli speculatori Switch Pro. Ma passiamo subito al sodo: quando esce Nintendo Switch OLED? La risposta è che uscirà presto: la data di uscita è l’8 ottobre, in concomitanza col lancio di Metroid Dread.

Switch OLED

Trailer video

Di seguito ecco il video di presentazione della nuova Nintendo Switch.

Nintendo Switch OLED dettagli e funzionalità

Lo schermo

Tra i cambiamenti più importanti di Nintendo Switch OLED troviamo un pannello OLED da 7 pollici, con cornici più sottili. Inoltre avrà incluso un kickstand posteriore evoluto, optando per una soluzione simile a quella dei prodotti Surface di Microsoft, che garantisce un supporto più stabile e una maggiore flessibilità per via del regolabile angolo di inclinazione.

Si può infatti scegliere l’angolo di visualizzazione che si preferisce quando si gioca in modalità da tavolo. Aprendo lo stand, si passa un controller a un altro giocatore, dando il via a divertenti sessioni cooperative o competitive, dove e quando si vuole.

Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. I colori intensi e l’elevato contrasto dello schermo garantiscono un’esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo. Osserva i tuoi giochi prendere vita, che tu stia sfrecciando a tutta velocità su un circuito o affrontando i nemici in furiosi combattimenti.

Tra le funzionalità migliorate troviamo anche una memoria interna aumentata, passando dai 32 GB del modello originale ai 64 GB. Un altro dettaglio è che il dock integrerà anche una porta LAN per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV. Nintendo parla anche di un audio migliorato, grazie agli altoparlanti integrati.

La risoluzione massima di Nintendo Switch OLED è di 1920 x 1080, 60 fps tramite cavo HDMI nella modalità TV e di 1280 x 720 in modalità portatile.

Chi è già in possesso di una Nintendo Switch o di un modello LITE non dovrà temere: i giochi in uscita in futuro, come i titoli dei Pokémon, saranno compatibili con tutte e tre le console.

Prezzo Nintendo Switch OLED

Pokémon su Nintendo Switch OLED

Quanto costa Nintendo Switch OLED? La nuova console sarà disponibile a un prezzo di 349,99 dollari in due colorazioni: con i joy-con bianchi con dock abbinato, oppure con il classico duo red e neon blu della console originale.

Per il momento i pre-ordini non sono attivi e non sappiamo il prezzo definitivo in Italia.

