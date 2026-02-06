L’AI fa breccia tra gli italiani al lavoro: numeri da record

News | Software

6 Febbraio 2026

ai news Software

L’AI è sempre più radicata anche nel Nostro Paese. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta crescendo in maniera esponenziale, soprattutto a livello lavorativo.

Un italiano su due usa l’AI

Il dato più importante della ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano è quello che evidenzia come un italiano su due impiega l’AI nel proprio lavoro. Il 47% dei lavoratori fa uso dell’AI in azienda. Circa 4/10 persone evidenziano dei risparmi, in termini di tempo significativi, e rivela che, senza l’AI, non saprebbe fare quanto sta ora realizzando/creando.

“La grande crescita e l’entusiasmo impone di fermarsi a ragionare. E’ necessario passare dalla semplice adozione individuale dell’IA che ormai è elevata alla trasformazione strutturale delle organizzazioni, che è ancora limitata, Servono dati ben organizzati e fruibili, competenze tecniche diffuse, cultura aziendale aperta alla sperimentazione”, le parole di Alessandro Piva, Direttore dell’Osservatorio, riportate dall’ANSA.

Inoltre, sempre secondo la stessa ricerca, il 71% delle grandi aziende italiani ha dato il via ad un progetto legato all’utilizzo e allo sfruttamento dell’AI nel 2025.