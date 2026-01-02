Le domande più frequenti fatte ad Alexa nel 2025: quante sorprese

News

Redazione | 2 Gennaio 2026

ai alexa news

Se vi siete mai chiesti quali sono le richieste più popolari che vengono rivolte ad Alexa, preparatevi a delle sorprese piuttosto intriganti.

“Cosa significa AI?”

Come sappiamo, Alexa è diventato l’assistente per antonomasia. L’assistente di intelligenza artificiale (AI) di Amazon viene utilizzato per attività come riprodurre musica, impostare timer per ricette e prevedere il tempo.

Vengono rivolte anche tanti quesiti ad Alexa. Ironia della sorte, spesso le viene fatta questa domanda: “Cosa significa AI?”.

Le richieste più gettonate nel 2025

Durante il 2025, in milioni hanno chiesto ad Alexa di avere informazioni dettagliate su Cristiano Ronaldo e il suo patrimonio. Tra le celebrità “più richieste” figurano anche Taylor Swift ed Elon Musk.

Invece, per quanto riguarda l’altezza delle star di Hollywood, spesso è stata fatta una ricerca su quanto sia alto l’attore Tom Cruise. Un’altra domanda posta centinaia di migliaia di volte è stata la seguente: “Con chi è sposato Ed Sheeran?”.

Taylor Swift è stata l’artista più ascoltata tramite Alexa, seguita da Bruno Mars, il cui duetto APT con Rosé è stato, invece, il brano più richiesto. Tre brani del noto gruppo KPop Demon Hunters, il superhit animato di Netflix, sono entrati nella top 10 dei brani più ascoltati, mentre la colonna sonora del film è stato l’album più richiesto.

Un’ultima curiosità: in Australia, la domanda generale che è stata fatta in più occasioni ad Alexa è stata “come addormentarsi” mentre, in Irlanda del Nord, ha spopolato il quesito: “Qual è il valore di un bitcoin?”.