Martina Pedretti | 20 Marzo 2023

Meta lancia il servizio a pagamento per le spunte blu su Instagram USA

Le voci erano vere: la società madre di Facebook Meta si sta preparando a lanciare un abbonamento simile a Twitter Blue chiamato Meta Verified. Infatti Mark Zuckerberg ha appena condiviso la notizia, annunciando il servizio a pagamento per le spunte blu su Instagram USA.

Il CEO ha affermato che il servizio in abbonamento offrirà agli utenti una spunta blu di verificato, un’ulteriore protezione dal furto di identità e l’accesso diretto all’assistenza clienti. “Questa funzione riguarda l’aumento della sicurezza in tutti i nostri servizi“, ha affermato Zuckerberg. Inoltre ha aggiunto che Meta testerà l’abbonamento prima in Australia e Nuova Zelanda prima di distribuirlo in altri paesi.

Meta Verified costerà 15 dollari al mese su iOS e Android. Da web, dove non si applicano le commissioni dell’app store, il servizio avrà un costo di 12 dollari al mese. L’abbonamento a pagamento coprirà sia gli account Instagram che Facebook.

Gli utenti dovranno soddisfare determinati requisiti di idoneità prima di potersi iscrivere a Meta Verified. Nello specifico, la società ha dichiarato a Engadget che l’abbonamento sarà disponibile solo per gli utenti di età pari o superiore a 18 anni. Meta richiederà inoltre che i potenziali abbonati condividano un documento di identità rilasciato dal governo che corrisponda al nome del profilo e alla foto sul proprio account Facebook o Instagram. Una volta verificato, non si potrà poi modificare il nome del profilo, il nome utente, la data di nascita o la foto senza ripetere la procedura di verifica. Gli account che sono stati verificati prima dell’annuncio di oggi a causa della loro notorietà rimarranno verificati.

L’abbonamento include anche l’accesso a adesivi esclusivi da utilizzare nelle Storie e nei Reels.

Non ci resta quindi che attendere e scoprire quando le spunte blu a pagamento arriveranno anche su Instagram in Italia.