Martina Pedretti | 6 Febbraio 2023

Instagram

Sembra che Instagram farà diventare le spunte blu a pagamento

“Instagram non richiederà mai il pagamento per la verifica“, si legge sul sito del social. Tuttavia negli ultimi giorni è trapelata online una notizia che suggerisce che su Instagram le spunte blu diventeranno a pagamento.

Nuovi riferimenti trovati nel codice di Instagram anticipato che la società potrebbe sviluppare una funzione di verifica a pagamento in seguito al lancio di un sistema simile su Twitter. I frammenti di codice scoperti di recente fanno esplicito riferimento a un “badge blu a pagamento” e a un nuovo prodotto in abbonamento.

La scoperta è stata fatta dallo sviluppatore e reverse engineer Alessandro Paluzzi, che in passato individuato una serie di nuove funzionalità di Instagram prima del lancio.

Nello specifico, Paluzzi ha condiviso con TechCrunch screenshot nel codice dell’app che includevano righe che facevano riferimento a “IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” e “FB_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV“. Ha suggerito che, dato il contesto, “IDV” potrebbe significare verifica dell’identità, poiché è un significato noto per l’acronimo.

Inoltre, lo sviluppatore ha dichiarato di aver trovato altri riferimenti a un nuovo tipo di prodotto in abbonamento che prima non c’erano. Tuttavia, Paluzzi ha sottolineato che non c’è ancora nulla di visibile nell’app oltre a questi piccoli riferimenti al codice, quindi per il momento possiamo solo speculare.

Attualmente, l’ambito badge blu viene ancora assegnato solo a individui di alto profilo, celebrità e marchi o entità globali. Molti utenti comuni e i creatori più piccoli hanno cercato a lungo di ottenere questo riconoscimento. Ciò ha portato a un mercato ombra multimilionario in cui le persone pagano migliaia di dollari per le spunte blu attraverso mezzi di backchannel.

Instagram potrebbe pensare di offrire un pacchetto a pagamento ai propri utenti esperti, che potrebbe includere le spunte blu e altre funzionalità. Sebbene al momento non sia chiaro che cosa abbia in cantiere, sembra che il social stia puntando in questa direzione.