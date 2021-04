Durante il Pokémon Presents del 26 febbraio, The Pokémon Company ha annunciato un nuovo gioco open world, stile di gioco attesissimo in questo franchise. Il titolo è Leggende Pokémon Arceus, e il gioco è in arrivo nel 2022. Ecco quindi tutte le informazioni, news su questo inedito gioco.

Indice dei contenuti Uscita

News

Trailer

Leggende Pokémon Arceus uscita

Prima di parlare in dettaglio del nuovo gioco open world di Pokémon, cerchiamo di capire Leggende Arceus quando esce? Per il momento non ci sono informazioni in merito all’uscita precisa del gioco. Il titolo dovrebbero debuttare, secondo quanto dichiarato, nel corso del 2022.

Leggende Pokémon Arceus news

Il gameplay open world

Leggende Pokémon Arceus rende omaggio al gameplay di base dei giochi Pokémon del passato, con degli elementi di gioco di ruolo, in un titolo open world, che i giocatori attendevano da tempo. Il titolo riporterà all’interno regione di Sinnoh, l’ambientazione dei giochi Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Durante l’evento inoltre sono stati annunciati i remake di questi giochi: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Ma questa storia si svolge in un’epoca lontana, prima ancora che esistessero idee come essere un Allenatore di Pokémon o battere la Lega Pokémon.

La grafica della battaglia

In questa gioco, si troveranno Pokémon che vivono selvaggi in ambienti difficili che rendono Sinnoh diversa dalla regione che ricordano i giorni dei giochi Pokémon Diamante e Perla.

Per catturare i Pokémon nel gioco Leggende Pokémon Arceus, si può osservarli per imparare il loro comportamento, e avvicinarsi di soppiatto, mirare con la Poké Ball e cercare di catturarli. Principalmente la dinamica si svolge senza entrare in battaglia con essi, ma sarà possibile anche lottare con i Pokémon. Quelli visibili nel gioco erano già stati introdotti in Let’s Go Eevee e Pikachu, e infatti lo stile di gioco si rifà proprio a questi titoli.

I Pokémon dei personaggi possono combattere con altri mostri selvatici per catturarli. Per farlo basterà lanciare la Poké Ball con dentro il Pokémon, vicino a un altro selvatico, per entrare in battaglia e scegliendo tra le mosse che conosce. Si dovrà catturare, esaminare e ricercare Pokémon selvatici in un’era ormai lontana di Sinnoh per completare il primo Pokédex della regione. Il giocatore di Leggende Pokémon Arceus avrà a disposizione delle antiche Poké Ball, costruite in modo un diverso da quelle che conosciamo così bene. Infatti erano in legno e il vapore sbuffa quando i Pokémon vengono catturati.

Gli starter

Quando si inizia l’avventura di Leggende Pokémon Arceus per creare il primo Pokédex della regione, si potranno scegliere tre diversi Pokémon starter: Rowlet, Cyndaquil o Oshawott. Questi tre Pokémon saranno consegnati da un Professore, che li ha incontrati durante le escursioni di ricerca in varie regioni. La chiave di questa storia è il Pokémon noto come Arceus. Si dice che Arceus abbia plasmato tutto ciò che c’è in questo mondo. In che modo questo potente Pokémon è collegato al viaggio?

Trailer video

Nel corso del Pokémon Presents è uscito anche un trailer di Leggende Pokémon Arceus.

