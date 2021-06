LEGO si approccia al mondo della sostenibilità e pensa a un prototipo di mattoncino in plastica riciclata. L’azienda ha infatti iniziato ad avviare iniziative volte a renderla più sostenibile per l’ambiente. In questo caso, il prototipo sarà fatto in plastica PET proveniente dalle bottiglie di acqua e di altre bibite.

Per ora, i primi test condotti soddisfano ogni parametro di qualità e sicurezza che rendono l’azienda danese quello che è da anni. Il progetto di LEGO è molto ambizioso, dato che l’obiettivo è offrire solo prodotti sostenibili entro il 2030. Per il triennio dal 2019 al 2022, LEGO ha stanziato 400 milioni di dollari a favore di un programma di sostenibilità interno alla società.

Sul progetto sono state impiegate 150 persone, che hanno testato oltre 250 varianti di plastica PET e svariate altre formule del componente. Successivamente sarà avviata una seconda fase, che prevede test ulteriori e più approfonditi. Dopodiché si potrà passare ai primi tentativi di produzione di massa.

Il prototipo è realizzato con plastica PET riciclata proveniente da fornitori negli Stati Uniti che utilizzano processi approvati dalla Food & Drug Administration (FDA) statunitense e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per garantire la qualità.

Ecco un video presentazione:

LEGO chiarisce che grazie a una bottiglia da un litro si ricavano 10 mattoncini da 2×4. In media l’azienda danese produce in media 36 miliardi di mattoncini l’anno.

Già dal 2018, LEGO ha iniziato a usare il bio-polietilene (o bio-PE) per la realizzazione dei pezzi più piccoli e meno rigidi, come ad esempio foglie o rami degli alberi e accessori per i personaggi come mantelli, cappelli. Il bio-PE è prodotto dalla canna da zucchero, ma tuttavia non si adatta ai pezzi più rigidi.

Ci vorrà del tempo prima che i mattoncini realizzati con un materiale riciclato appaiano nelle scatole dei prodotti LEGO. Il team continuerà a testare e sviluppare la formulazione del PET e poi valuterà se passare alla fase di produzione pilota. Questa prossima fase di test dovrebbe durare almeno un anno.

PCProfessionale © riproduzione riservata.