Martina Pedretti | 20 Giugno 2023

Che fine hanno fatto le mail ricevute su Libero dal 14 al 19 giugno

Dal 14 al 19 giugno si è verificato un secondo sostanzioso down della casella postale di Libero, dopo quello catastrofico avvenuto a gennaio. Ora che il servizio è tornato a funzionare, in molti si stanno chiedendo quando arriveranno e che fine hanno fatto le mail Libero ricevute in questo periodo di down. Come recuperarle?

Libero Mail ha risposto alla questione sul suo sito, spiegando che dipende da alcune variabili. Da quanto si legge che quasi tutte le mail perdute saranno recapitate, ma in momenti diversi, a seconda di quando sono state inviate.

Le mail ricevute dalle ore 23:00 del 13 giugno fino alle primissime ore del 15 sono presenti nei server e saranno tutte recapitate nelle caselle di destinazione, in un secondo momento.

sono presenti nei server e saranno tutte recapitate nelle caselle di destinazione, in un secondo momento. Quelle ricevute dalle ore 3:00 della giornata del 15 giugno e fino a circa le ore 15 dello stesso giorno , erano in coda sui server ItaliaOnline e sono arrivate nella mattinata del 19 con successo.

, erano in coda sui server ItaliaOnline e sono arrivate nella mattinata del 19 con successo. I messaggi ricevuti dalle 15:00 del 16 giugno fino alla chiusura del disservizio non saranno invece recapitati.

Riguardo questo ultimo punto ItaliaOnline sostiene di aver introdotto una soluzione tecnica, inviando al mittente un messaggio che informasse del mancato recapito della mail spedita.

Inoltre vi segnaliamo che tutte o alcune delle mail Libero ricevute durante il disservizio potrebbero essere arrivate con una data di consegna differente. Per verificare quando il mittente ha effettivamente inviato il messaggio, bisogna aprire la mail e cliccare su “Altro” nel menu e poi clicca “Visualizza sorgente”.