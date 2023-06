News

Martina Pedretti | 14 Giugno 2023

Libero e Virgilio down oggi 23 gennaio

Libero e Virgilio down in tutta Italia, oggi 14 giugno. Le rispettiva caselle mail non funzionano correttamente, già da ieri sera. Sono arrivate segnalazioni da tutto il paese, in merito al fatto che i due servizi non fanno accedere gli utenti alla propria casella di posta elettronica.

Dopo il lungo disservizio di gennaio, durato quasi due settimane, sia Libero Mail che Virgilio sono nuovamente down. Il sito Downdetector, una piattaforma che monitora i malfunzionamenti di app, social network, e altro, riporta migliaia di segnalazione da parte degli utenti.

In molti si sono trovati davanti a errori come “Cannot connect to server”, “Servizio in manutenzione” o “Credenziali non riconosciute” e ancora “HTTP ERROR 500”. Altri invece hanno tentato l’accesso, ottenendo solo una schermata con scritto: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva”

Su Facebook la pagina di Libero ha pubblicato un post relativo che pala del disservizio. Ecco di seguito il testo:

Gentili utenti, come preannunciato ieri, questa notte si è svolto un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail, che riguardava le caselle di posta e i servizi collegati, come cambio e recupero password, area personale Account ecc. I tecnici sono al lavoro per riportare tutti i servizi alla consueta funzionalità. Ci scusiamo per il disagio e vi preghiamo di riprovare più tardi Staff Libero Mail

Sebbene lo staff sostenga che agli utenti è arrivata una notifica riguardo la manutenzione evolutiva che avrebbe svolto Libero Mail, dai commenti sotto al post traspare il malcontento. Infatti molti sostengono che non ci sia stato alcun avviso riguardo del down di Libero di oggi.

Rimaniamo in attesa di sviluppi, sperando che il problema si possa risolvere quanto prima.