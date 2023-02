News

Martina Pedretti | 30 Gennaio 2023

libero virgilio

Libero e Virgilio mail tornano a funzionare per tutti, ma non sull’app iOS: presto gli utenti riceveranno le mail perse durante il down

Libero e Virgilio online, ma non funzionano da app iOS

A più di una settimana, tutte le caselle mail Libero e Virgilio sono tornate a funzionare. Il down iniziato domenica 22 gennaio però non si può ancora dire risolto, dato che molti utenti iOS non riescono ancora a fare accesso dall’app e quasi tutte le e-mail arrivate durante i giorni di blocco non sono ancora state ricevute dai destinatari.

Accedendo alla propria casella mail su Libero si legge questo messaggio:

Tutte le caselle di posta di Libero Mail sono accessibili via webmail e da mobile app per gli utenti Android, mentre non ancora completamente per gli utenti iOS. I messaggi inviati alla tua casella nei giorni scorsi, saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito l’invio. Sta proseguendo parallelamente il ritorno al completo accesso a tutte le funzionalità, compatibilmente con il carico di traffico accumulato. Ricordiamo a tutti gli utenti di diffidare di eventuali SMS apparentemente provenienti da Libero/Virgilio perché trattasi di phishing. È attivo il numero verde 800 591 829.

Attualmente infatti quasi tutte le e-mail ricevute dagli utenti Libero e Virgilio nell’ultima settimana non sono state recapitate. Ora è possibile ricevere e inviare, ma ancora non sono arrivate tutte le mail inviate nel corso della settimana di down dei due servizi.

Queste saranno inviate progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni.

Attenzione infine al phishing, dato che stanno iniziando ad arrivare SMS di truffatori che tentano di invogliare gli utenti Libero e Virigilio a recuperare i propri messaggi perduti.