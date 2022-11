Lionsgate+ non sarà più disponibile in Italia

Sette territori non avranno più accesso a Lionsgate+, compresa l’Italia

Lionsgate ha deciso di ritirare il suo servizio di streaming Lionsgate+ da sette territori internazionali, tra cui anche l’Italia. La scelta nascerebbe da una perdita operativa di 1,75 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2022.

Il servizio di streaming, precedentemente noto come Starzplay International, non sarà più disponibile in Francia, Germania, Italia, Spagna, Benelux, Paesi nordici e Giappone entro la fine dell’anno fiscale di Lionsgate. Infatti, in una chiamata sugli utili, il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer ha affermato che la mossa “ci lascia con un business internazionale snello posizionato per competere in luoghi in cui possiamo vincere, con una presenza forte e scalabile nel Regno Unito, in Canada e in America Latina“.

Gli originali di Lionsgate+ includono il thriller Gaslit, il dramma Señorita 89, il thriller di fantascienza El Refugio e il film drammatico Express.

Complessivamente, Lionsgate ha registrato un fatturato del secondo trimestre di 875,2 milioni di dollari, una perdita operativa di 1,75 miliardi di dollari e una perdita netta per azione di 7,95 dollari. Il segmento delle reti multimediali, che include Lionsgate+, il servizio nazionale Starz e Starzplay Arabia, ha chiuso il trimestre con 37,8 milioni di abbonati in tutto il mondo. Il conteggio degli abbonati in streaming è aumentato del 52% anno su anno a 27,3 milioni. Il totale per Lionsgate+ è aumentato del 97% a 14,8 milioni.

Nella chiamata sugli utili, Feltheimer ha pubblicizzato le uscite cinematografiche recenti e imminenti tra cui Prey For the Devil, John Wick Capitolo 4 e Expendables 4. Inoltre ha affermato che Lionsgate adotterà una varietà di strategie di finestra, dal direct-to-streaming al cinema esclusivo, per la sua lista. “In fin dei conti, quando sommi tutto questo, le entrate di un film al cinema sono significativamente più alte di prima“, ha detto.

