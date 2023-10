News

Andrea Sanna | 11 Ottobre 2023

iPhone

Lo smartphone preferito è l’iPhone

Lo smartphone è uno degli strumenti più utilizzati al mondo. E, a quanto pare, l’iPhone tra gli adolescenti è il preferito. Secondo un sondaggio condotto dalla società d’investimento Piper Sandler, il telefono della società di Cupertino sarebbe il più popolare.

La stessa compagnia ha pensato bene di fornire alcuni dati e le percentuali dettagliate. Pensate che ben l’87% degli adolescenti che sono stati intervistati ha fatto sapere di possedere un iPhone. Sale a 88% invece chi prevede di acquistarlo molto presto.

Rispetto all’ultimo anno ci sono delle grosse modifiche e sono più o meno identiche a quelle del 2022. Anche se, comunque, ciò che balza all’occhio è come l‘iPhone tra gli adolescenti sia in drastico aumento. Nell’ottobre 2013 solo il 55% dei giovani dichiarava di essere in possesso di un iPhone, mentre il 24% ha dichiarato di avere uno smartphone Android. Insomma quel numero è decisamente cambiato!

Ma non solo, perché come informato dai dati della società d’investimento c’è un grande interesse anche verso gli Apple Watch. Anche se in maniera differente e con più lentezza, il 34% degli utenti intervistati ne hanno uno. Questo dato ha subito un aumento del 3% dal 2022. Il 10% del pubblico giovanile ha informato che nei prossimi mesi ha intenzione di acquistarne uno. Un aspetto che invece è in diminuzione di 6 punti percentuali rispetto all’autunno 2022.

Pensate che la Apple con i suoi iPhone ed Apple Watch ha la maggior preferenza anche tra noti i marchi popolari quali Rolex, Casio, Garmin e Cartier (quando si parla di orologi).

Ma non solo, perché anche Apple Pay è il servizio di pagamento preferito dalle stesse fasce d’età degli utenti interessati e tocca addirittura il 42%. C’è da dire invece che con lo streaming musicale ad avere la meglio è Spotify con il 70% dei caso a differenza del 30% che ha dichiarato di avere Apple Music.

Tutti questi dati su iPhone, Apple Watch e servizi vari renderanno sicuramente felice l’azienda.