Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

Il più venduto è l’iPhone 14 Pro Max

Manca poco a settembre e c’è davvero grande attesa per il nuovo iPhone 15. In attesa che arrivi questo momento, però, arriva una notizia che farà gongolare la Apple. I dati diffusi da Omdia informano infatti che l’iPhone 14 Pro Max della lineup 2022 è lo smartphone più venduto nei primi mesi del 2023.

Un dato importantissimo per l’azienda di Cupertino, che dà di certo una carica ulteriore per il futuro. A dimostrazione di questo c’è la tabella riportata sotto, che mostra la top 10 dei dispositivi. Pensate soltanto che durante il primo trimestre l‘iPhone 14 Pro Max ha registrato un piazzamento di 26,5 milioni di unità. Un dato che supera quello registrato dalla versione precedente, ferma a 23 milioni.

Poco sotto troviamo l‘iPhone 14 Pro che conta invece 21 milioni di unità. E anche in questo caso a differenza della precedente edizione ci sono stati dei miglioramenti (lo scorso anno si parlava di 14,8 milioni di unità). A chiudere il terzetto del podio, come si legge dallo screen è l’iPhone 14 con ben 16,5 milioni di unità. In questo caso la versione 13 del dispositivo aveva fatto meglio nel 2022 con 33,7 milioni.

Ma ecco qui di seguito la grafica completa capitanata dagli iPhone…

Classifica smartphone più venduti – comanda l’iPhone 14 Pro Max

Bisogna arrivare addirittura alla posizione numero 5 per trovare uno smartphone che non faccia parte della Apple. Vale a dire il Galaxy A14, fermo a 12,4 milioni di unità. A seguire sotto il Samsung Galaxy S23 Ultra che ne conta 9,6 milioni.

Lascia senza parole, invece, la presenza fissa in top 10 dell’iPhone 11, a 6,9 milioni di unità. Nonostante il tempo passato pare sia tornato di moda!

