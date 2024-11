News

Nicolo Figini | 30 Ottobre 2024

Siete curiosi di scoprire che cos’è e a cosa serve il Mac Mini con processore M4 o M4 Pro? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla data di uscita e il prezzo, che varia a seconda di quattro diversi modelli.

La data di uscita del Mac Mini

Cominciamo con il rivelarvi quando esce il nuovo attesissimo dispositivo Apple. L’annuncio è stato fatto il 29 ottobre 2024 ed è stato reso disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale.

Tuttavia, la data di uscita del Mac Mini M4 è stata programmata per venerdì 8 novembre 2024. Di conseguenza, tutti coloro che decidono di prenderne uno devono attendere quella giornata per riceverlo in consegna.

Che cos’è e a cosa serve

Ma a che cosa serve e che cos’è il Mac Mini M4? Si tratta di un computer desktop molto potente, che infatti si può collegare al proprio dispositivo tramite a un cavo Ethernet standard.

Stiamo parlando di una rivoluzione anche nelle dimensioni, in quanto occupa meno spazio della versione precedente grazie ai suoi 12,7 centimetri. Il processore M4, inoltre, offre un’esperienza formidabile garantendo prestazioni superiori rispetto ai chip M1, M2, M2 Pro ed M3.

Il Mac Mini M4 ha capacità di intelligenza artificiale più avanzate rispetto ai predecessori e tutto ciò lo rende perfetto per l’utilizzo di Apple Intelligence. Come se non bastasse, ha una vasta quantità di porte USB fronte e retro: un jack audio e tre porte Thunderbolt 4. La versione M4 Pro, invece, presenta tre porte Thunderbolt 5, offrendo una maggiore velocità.

Apple raddoppia anche la memoria! Il dispositivo parte dai 16GB fino a un massimo di 64GB di RAM, mentre la velocità è di 8TB. Possono essere collegati fino a tre monitor contemporaneamente. Ma quanto costa e qual è il Mac Mini M4 più economico?

Mac Mini M4 prezzo

Ora che abbiamo capito che il Mac Mini M4 è il più piccolo dei suoi predecessori e sappiamo a che cosa serve, tentiamo di studiare il prezzo per valutare quale convenga prendere.

Si parte dal prezzo più basso, ovvero quello di 729 euro, per passare a un aumento a 959 euro. La differenza sta nel fatto che il secondo permette uno spazio di archiviazione SSD maggiore, da 256GB a 512GB. Il terzo, invece, ha un costo di 1.189 euro e aumenta la memoria unificata da 16GB a 24GB.

Esiste, infine, una quarta versione del Mac Mini con processore M4 Pro il cui prezzo aumenta ancora di più. Si parla di 1.679 euro. Anche in questo caso vengono offerte uno spazio di archiviazione SSD da 512GB e 24GB di memoria unificata.