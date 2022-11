HUAWEI MateView SE: un nuovo monitor, tra qualità e innovazione

HUAWEI MateView SE è l’ultimo monitor che l’azienda cinese ha annunciato, progettato per ogni tipo di utilizzo, sia per il lavoro che per lo studio. Con questo prodotto, HUAWEI amplia la propria offerta, con l’intento di soddisfare al meglio le diverse esigenze dei consumatori. Il nuovo display ha la particolarità di essere orientabile, offrendo la possibilità di essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale, oltre a supportare un’ampissima gamma di colori, garantendo allo stesso tempo la protezione della vista ad alti livelli.

HUAWEI MateView SE: connettività con il SuperDevice e l’esclusiva modalità eBook

Il nuovo HUAWEI MateView SE garantisce massima connettività con tutti i prodotti dell’ecosistema, grazie alla tecnologia sviluppata dall’azienda del SuperDevice, sviluppata per garantire la massima interconnessione tra tutti i device HUAWEI. Tra le novità offerte dal nuovo display presentato dalla casa asiatica, c’è l’esclusiva modalità eBook. Il monitor, infatti, è in grado di ridurre moderatamente la temperatura del colore, rendendo lo schermo più leggibile e in grado di offrire un’esperienza di lettura simile a quella della carta stampata. Tutto questo riduce gli effetti negativi che i colori hanno sull’occhio, favorendo una maggiore concentrazione e una lettura più immersiva, alleviando molti dei disagi causati dalla lettura a schermo prolungata. Inoltre, HUAWEI MateView SE è dotato di AMD FreeSync, che sfrutta la tecnologia adattiva di sincronizzazione, la quale permette di evitare che lo schermo vada in blocco quando viene utilizzato per contenuti altamente dinamici, come nel gaming, garantendo quindi un’esperienza di gioco fluida.

HUAWEI MateView SE: Prezzo e dettagli

Il monitor HUAWEI MateView SE è inoltre dotato di un joystick a cinque direzioni, progettato per evitare input sbagliati che spesso capitano con l’utilizzo dei più tradizionali tasti posizionati sotto lo schermo. HUAWEI MateView SE si colloca in una fascia economica di prezzo, con un costo di 169,90€ per la versione standard e di 199,90€ per quella ruotabile. Entrambe sono disponibili in vendita sullo store ufficiale HUAWEI. Se invece si cerca un monitor specifico per il gaming, l’alternativa più indicata è il HUAWEI GT34 Standard Edition, in promozione per il Black Friday al prezzo di 349,99€ fino al 30 novembre con un risparmio di 149,01€.

HUAWEI MateView SE: Prova del prodotto

Abbiamo provato il monitor HUAWEI MateView SE. Lo schermo viene consegnato all’interno di una scatola ben imballata, che garantisce la massima sicurezza nel trasporto, proteggendo lo schermo da eventuali urti. All’interno troviamo: lo schermo, la base di supporto del monitor, un cavo HDMI e l’alimentatore. Il montaggio è semplice e veloce: basta infatti fissare una staffa alla base avvitando un perno e successivamente inserire ad incastro il supporto nel retro del monitor. In seguito, va collegato il cavo di alimentazione ad una presa e il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Fin da subito si nota la qualità dei colori e l’alta definizione dello schermo. È dotato di un’ottima reattività e risponde immediatamente agli input. La base è molto solida e stabile, inoltre è regolabile sia in altezza che in angolazione, garantendo il massimo comfort visivo all’utente. Il suo design lo rende anche piacevole esteticamente: ha infatti una cornice estremamente sottile su tre lati, mentre è leggermente più spessa nella parte inferiore dove è collocato un pratico joystick a cinque direzioni, che permette una semplice ed intuitiva navigazione nel menu di sistema. Molto piacevole anche la modalità eBook, che rende immersiva l’esperienza di lettura e riduce al minimo la stanchezza degli occhi; davvero utile per chi ha spesso a che fare con contenuti di testo. Tutte queste caratteristiche lo rendono perfetto per lo scopo per cui è stato progettato: lo smart working. In conclusione, considerando la qualità dei materiali, le prestazioni e il prezzo particolarmente vantaggioso, il monitor HUAWEI MateView SE risulta essere un prodotto estremamente valido e affidabile, che si colloca tra i top di gamma per chi è alla ricerca di un monitor per lavorare da casa dal proprio home office.

