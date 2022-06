Mario+Rabbids Sparks of Hope: uscita, trailer e gameplay

Cosa sappiamo di Mario+Rabbids Sparks of Hope, il sequel di Kindgom Battle: news su uscita, trailer, trama e gameplay del gioco Nintendo Switch.

Mario+Rabbids Sparks of Hope uscita

Grazie al Nintendo Direct Mini possiamo finalmente sapere quando esce Mario+Rabbids: Sparks of Hope. Infatti l’evento ha svelato la data d’uscita del gioco, nonché sequel del titolo sviluppato da Ubisoft Milano. Il debutto è previsto il 20 ottobre 2022 su Nintendo Switch.

Mario+Rabbids Sparks of Hope trama e gameplay

Ma cosa sappiamo di Mario+Rabbids Sparks of Hope? Sappiamo che la trama seguirà gli eventi del gioco precedente. Un’entità di nome Cursa ha cercato l’energia delle Scintille del titolo, creature formate dalla fusione tra Lumas e Rabbids. Nel farlo ha scagliato la galassia nel caos. Mario e i suoi amici devono viaggiare in mondi diversi per riportare la pace nella galassia, salvare le Scintille e sconfiggere Cursa.

Il gameplay di Sparks of Hope è in gran parte simile a quello di Kingdom Battle. I giocatori possono creare il proprio gruppo di personaggi tra i nove disponibili, tra cui Mario, Luigi, Princess Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi, Rabbid Mario e altri come i nuovi arrivati ​​Rabbid Rosalina e Bowser. I player hanno anche il compito di salvare le Scintille in tutta la galassia, le quali elargiscono poteri distinti che aiuteranno il giocatore in battaglia.

Prezzo e console

Quanto costa Sparks of Hope? Sappiamo che l’apertura dei pre-order è ufficialmente avviata. Infatti il gioco si può già prenotare da ora, sullo shop di Ubisoft a questo indirizzo. Il prezzo per la versione Standard è di 59,99 euro, mentre per la Gold Edition è di 89,99 euro. Il titolo uscirà in esclusiva su Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale.

Trailer video

Ecco il trailer del titolo sequel presentato durante il Nintendo Direct Mini:

