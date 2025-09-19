Meta amplia le pubblicità su WhatsApp con gli stati interattivi

News

Martina Pedretti | 19 Settembre 2025

WhatsApp

WhatsApp punta sulla pubblicità per gli inserzionisti

Meta sta potenziando le opzioni di marketing su WhatsApp, introducendo la possibilità per gli inserzionisti di collegare i propri annunci direttamente agli aggiornamenti di Stato dell’app, invece di aprire una chat diretta tradizionale. Questa novità consente alle aziende di creare esperienze più coinvolgenti per gli utenti, sfruttando il formato a schermo intero dello Stato di WhatsApp.

Gli annunci nello Stato di WhatsApp sono arrivati a giugno e hanno permesso ai brand di promuovere contenuti tra gli aggiornamenti a schermo intero degli amici, garantendo un’esposizione più immersiva. La nuova funzione espande ulteriormente questo strumento, combinando la possibilità di mostrare annunci in Stato con il formato Click-to-Message già disponibile su Facebook e Instagram. In pratica, i marchi possono ora collegare le promozioni direttamente a una chat WhatsApp con un solo clic, aumentando le probabilità di interazione.

Secondo Meta, gli annunci appariranno nella scheda “Aggiornamenti”, che ospita Stato e Canali, separata dalle conversazioni personali e dalle chiamate. Quando un utente clicca sull’annuncio, viene indirizzato immediatamente a una chat con l’azienda, creando un collegamento diretto tra promozione e interazione. Questo approccio consente ai brand di ottenere una visibilità maggiore e più coinvolgente rispetto agli annunci tradizionali.

L’espansione delle opzioni pubblicitarie potrebbe rappresentare un significativo vantaggio strategico per le aziende, considerando che WhatsApp ha superato i 100 milioni di utenti solo negli USA. Le campagne Click-to-Message hanno già dimostrato di generare tassi di risposta più elevati rispetto ad altri formati. Questo rende la combinazione con gli annunci di Stato un’opportunità interessante per incrementare engagement e conversioni.

Meta precisa che la nuova funzione non è ancora disponibile globalmente, quindi alcuni inserzionisti potrebbero non avere accesso immediato agli aggiornamenti di Stato interattivi. Tuttavia, per chi può utilizzarla, si tratta di uno strumento potente per catturare l’attenzione e stimolare le conversazioni direttamente all’interno di WhatsApp, integrandosi perfettamente con le strategie di marketing della piattaforma.