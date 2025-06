Meta lancia strumenti di editing AI in Edits e nell’app Meta AI

News

Martina Pedretti | 12 Giugno 2025

meta

Meta lancia nuovi strumenti di editing video AI in Edits e Meta AI: ecco cosa possono fare

Meta compie un nuovo passo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale per la creatività social, lanciando ufficialmente i suoi primi strumenti di editing video AI sia nell’app Meta AI che nell’app Edits di Instagram. La funzione più chiacchierata? Restyle, uno strumento che consente di trasformare completamente l’atmosfera visiva di un video con un semplice tocco.

Cos’è Restyle?

Restyle permette di applicare filtri AI avanzati ai video, modificandone drasticamente l’aspetto: puoi trasformare una clip in una graphic novel, in una scena subacquea, in un videogioco futuristico, o persino in un mondo animato. Il tutto sfruttando prompt preimpostati, almeno per ora — anche se Meta sta lavorando a funzionalità basate su prompt di testo libero, già in fase di sviluppo.

Come funziona

Gli utenti possono scegliere tra oltre 50 stili predefiniti .

. È possibile modificare fino a 10 secondi di video.

di video. L’editing è gratuito per un periodo limitato , ma Meta ha già anticipato la possibilità di introdurre un abbonamento in futuro.

, ma Meta ha già anticipato la possibilità di in futuro. È disponibile negli Stati Uniti e in oltre una dozzina di Paesi in tutto il mondo.

Esempi di Restyle

Una passeggiata grigia sotto la pioggia può diventare un sogno glitterato in soft focus .

. Un video girato in salotto si trasforma in un fumetto retrò in stile Marvel.

in stile Marvel. Un selfie casalingo assume le tinte neon di un’arena da battaglia virtuale.

Insomma, il livello di trasformazione è sorprendente, e può portare gli utenti in universi visivi completamente nuovi senza bisogno di editing avanzati o software professionali.

Cosa cambia per i creator?

L’impatto di Restyle e degli altri strumenti AI di Meta potrebbe ricordare quello delle Lenti di Snapchat: effetti virali, contenuti tematici stagionali, e trend condivisi a catena. Ma, come accade spesso con queste novità, probabilmente solo una parte degli utenti li userà stabilmente. La maggioranza continuerà a pubblicare contenuti più “autentici” e meno filtrati.

Tuttavia, per chi crea video su Instagram e vuole sperimentare con stili visivi originali o attirare attenzione, questi strumenti rappresentano una svolta creativa importante.

Meta punta forte sull’integrazione dell’AI nel processo creativo social. I nuovi strumenti non solo aggiungono opzioni visivamente impressionanti, ma prefigurano un nuovo modo di produrre video per i social, sempre più influenzato dall’estetica generativa e personalizzata.

Con il passare del tempo, e magari l’introduzione di funzionalità a pagamento, potremmo assistere a un’evoluzione simile a quella già vista con Reels o Stories: da gioco a componente chiave della comunicazione social.