Martina Pedretti | 25 Ottobre 2023

meta

Arrivano gli avatar 3D a tema Halloween

Meta sta spingendo gli utenti a usare i suoi avatar 3D per interagire sui social come Facebook e Instagram, soprattutto all’interno dei suoi ambienti VR 3D. Così l’azienda ha annunciato un nuovo aggiornamento a tema Halloween per i suoi avatar, che fornisce opzioni aggiuntive per personalizzare il proprio personaggio digitale.

Ora gli avatar di Meta potranno subire un restyling di Halloween, dai capelli fino agli outfit. La società annuncia di ave implementato alcune nuove entusiasmanti modifiche per rendere i Meta Avatar più espressivi, personalizzabili e fantastici che mai.

Oltre al nuovo colore viola per la pelle c’è anche un nuovo supporto per il colore dei capelli bicolore, che consente di replicare i colpi di sole nella vita reale o lo stile ombré. Sia le opzioni di colore dei capelli che della pelle ora consentono una personalizzazione quasi infinita, con molteplici opzioni di base e gradienti scorrevoli.

Inoltre ci sono degli aggiornamenti in campo make-up, come come ciglia, ombretti, fard e personalizzazioni per labbra, e anche nuovi stili di capelli.

Oltre Halloween, Meta afferma che queste nuove opzioni di personalizzazione forniranno agli utenti una maggiore capacità di esprimersi su temi diversi, come, ad esempio, sostenere la propria squadra.